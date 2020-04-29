遠距教學列高雄兵推項目 全市三級學校各擇1班實地演練

高雄市府5月3日在四維及鳳山行政中心，同步進行社區感染實兵演練，並將遠距教學也列為兵推項目之一。高雄市教育局表示，因應疫情萬一造成學校停課、教學停擺，全市358所高中職、國中小，5月2日前每校將先擇1個班級進行「遠距教學」實地演練。教師們反映，雖然盼著那天不要到來，但總是要做好準備，就算什麼都DOWN掉，教育可不能DOWN掉！

高雄市的實兵演練中，將模擬學生遭居家隔離情境，教育局啟動遠距教學課導機制，確保學生受教權不受疫情影響。

為了讓教師們熟悉遠距教學，高雄市教育局最近規畫了30場到校諮詢輔導，主要讓師生了解流程及平台的使用方式。結果一開放登記，立刻湧進98所學校搶著預約，顯示各校對遠距教學輔導的殷切，國教輔導團也加開班次或到校輔導。

「潮水退時，就知道誰沒穿褲子了！」高雄市教育產業工會教學部主任何耿旭表示，遠距教學的需求迫在眉睫，高雄市教育產業工會先後舉辦47場次的手把手研習。有教師詢問上課要帶什麼設備？主辦單位反問，如果明天停課，你會用什麼設備呢？結果老師帶著手機和平板來上課。「但『學習者』和『開課者』要使用的設備是不同的！」因為遠距教學開課要使用鏡頭，容易耗電、過熱，手機和平板不順利的機率會比較高，老師了解後立即準備電腦。