快訊

520人事調整 我國將出現史上首位女性駐美代表？

香港風暴將至：瘟疫中被提前的「一國兩制終局」？

遠距教學列高雄兵推項目 全市三級學校各擇1班實地演練

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。圖／本報資料照片
高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。圖／本報資料照片

高雄市府5月3日在四維及鳳山行政中心，同步進行社區感染實兵演練，並將遠距教學也列為兵推項目之一。高雄市教育局表示，因應疫情萬一造成學校停課、教學停擺，全市358所高中職、國中小，5月2日前每校將先擇1個班級進行「遠距教學」實地演練。教師們反映，雖然盼著那天不要到來，但總是要做好準備，就算什麼都DOWN掉，教育可不能DOWN掉！

高雄市的實兵演練中，將模擬學生遭居家隔離情境，教育局啟動遠距教學課導機制，確保學生受教權不受疫情影響。

為了讓教師們熟悉遠距教學，高雄市教育局最近規畫了30場到校諮詢輔導，主要讓師生了解流程及平台的使用方式。結果一開放登記，立刻湧進98所學校搶著預約，顯示各校對遠距教學輔導的殷切，國教輔導團也加開班次或到校輔導。

「潮水退時，就知道誰沒穿褲子了！」高雄市教育產業工會教學部主任何耿旭表示，遠距教學的需求迫在眉睫，高雄市教育產業工會先後舉辦47場次的手把手研習。有教師詢問上課要帶什麼設備？主辦單位反問，如果明天停課，你會用什麼設備呢？結果老師帶著手機和平板來上課。「但『學習者』和『開課者』要使用的設備是不同的！」因為遠距教學開課要使用鏡頭，容易耗電、過熱，手機和平板不順利的機率會比較高，老師了解後立即準備電腦。

高雄市教育局要求各校儘快完成線上教學平台的規畫演練，師生都能熟悉數位學習的操作方式。高雄的「達學堂」直播平台，自疫情發生後，也不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。教師們擔心目前達學堂的同時上線容量，只有500人，萬一真的發生大規模停課情形，怎麼負荷的了？教育局資訊及國際教育科長曾惠蘭表示，教育局從2月開始監測流量，如果研判需求量大，可在1小時內完成擴充伺服器，維持遠距教學的順暢。

高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。圖／本報資料照片
高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。圖／本報資料照片

高雄市 教育局 疫情

延伸閱讀

留住體育人才／高雄 擬發訓練補助金

高雄5月3日兵推 台南參加屏東婉拒

高市4/29預演防疫兵推 市府重申未雨綢繆非封城

桃園區第5家非營利幼兒園只聞樓梯響 市府教育局挨批

相關新聞

防疫期跑攤行程大減 民代享受「難得不趕場」時光

突來的疫情風暴，改變許多人生活腳步，整天嗡嗡嗡趕場的民代稍獲喘息空間，運動或陪家人時間增多；人際關係較疏離的邊緣人，原本...

金酒總經理 楊駕人後天上任

懸缺1年多的金酒公司總經理一職，昨確定由退輔會主任秘書楊駕人出任，預計5月1日上任，楊駕人說，針對新冠肺炎的衝擊，他會儘速提出一套因應措施與配套，盼在極度艱困的環境下，能創造公司的營運績效，把疫情影響減到最低。

高市府百元便當挺飯店 助旅宿業

疫情當頭百業受創，高雄市觀光局最近推「百元便當挺飯店」、「預刷國旅卡助飯店」措施，用行動幫助旅宿業者挺過疫情難關。

環團批：變相贖罪券 居民怨：回饋標準高

屏東墾丁大街商圈違建林立，墾管處最近下鄉說明將透過回饋機制，放寬建築物容積率、建蔽率。環團譏是為違建戶變相解套，有居民開心可就地合法，也有居民抱怨回饋金以公共現值計算標準太高，恐無力負擔，希望以公告地價來計。墾管處表示，會將各方意見送國家公園計畫委員會審議，預定今年公告實施。

義大遊樂世界 5月起周休二日

敦睦艦隊染疫案讓高雄觀光產業雪上加霜，義大遊樂世界開園10年全年無休，近日官網公告5月每周二、三休園，「周休二日」度小月。高雄路竹區觀光工廠「黑糖家」4月遊覽車數量掛零，門市公告歇業。市府經發局指出，政府提出紓困優惠貸款，市府也加碼補助貸款利息，疫情穩定後會有新一波振興方案。

高雄5月3日兵推 台南參加屏東婉拒

高雄市5月3日辦防疫兵推，今天將先預演，3日的兵推將邀台南市、屏東縣及中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中參加。台南市長黃偉哲昨表示會找「看門道」的參加。屏縣府表示沒必要引起民眾恐慌，不會派人參與；據了解，陳時中先前被問到，曾說盼先看過腳本，高市府表示，今天預演結束後，會再修正推出第二版本送給陳時中，請他指正。

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

台灣的防疫成果世界有目共睹，今天是第一次連續3天無新增新冠病毒確診案例，也是16天來無本土病例，剛好也是中央流行疫情指揮...

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

中央政府擴大急難紓困補助消息，其中針對「沒勞保也能領1萬到3萬元」一事引來不少民眾至各縣市公所詢問，承辦人員指有極少部分...

影／新任金酒總經理亮相 盼帶領金酒再創高峰

金酒公司總經理懸缺1年多，董事會今天通過聘任現任退輔會主任秘書的楊駕人擔任總經理，下午並舉行記者會宣布這項人事命令，楊駕...

錢櫃大火釀5死 金門今突擊檢查轄區2家KTV

台北市錢櫃KTV林森店大火，奪走5條人命，金門縣消防局長翁宗堯今天率隊突擊檢查金門2家視聽歌唱場所（KTV），查察是否落...

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

中央疫情指揮中心今天記者會再次宣告「零確診」，已經連3日無確診案例以及連16日無本土病例，不少業者紛紛祭出優惠，分享這份...

墾丁商圈建物容積、建蔽放寬 環團譏：變相贖罪券

屏東墾丁大街商圈建築物違建林立，墾管處擬定「管一」細部計畫草案，最近下鄉說明將透過回饋機制放寬建築物容積率和建蔽率；環團...

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

獨／懸缺超過1年 金酒總座確定將由退輔會主秘接任

北宜公路區間測速 新北：未來整條都有

五一連假！台南山區「測速拍照王」路段 警方加強取締

影／萬株石斛蘭瀑布花海 台南白河私房景點遊客驚呆

台東最無違和感的裝置藝術 民眾驚呼：絕配！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。