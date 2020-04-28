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屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導
下午5時屏東市公所將關門時，詢問急難紓困補助的人潮才散去。記者陳弘逸／攝影
下午5時屏東市公所將關門時，詢問急難紓困補助的人潮才散去。記者陳弘逸／攝影

中央政府擴大急難紓困補助消息，其中針對「沒勞保也能領1萬到3萬元」一事引來不少民眾至各縣市公所詢問，承辦人員指有極少部分民眾將「紓困補助」當成「好康道相報」揪朋友一同來領取，屏東縣各鄉鎮市公所承辦人面對近期各類行業前來詢問的民眾，幾乎以一擋百逐一回應，仍不敢貿然發放紓困補助。

據了解，從20日有消息指出，中央將擴大「急難紓困」補助，內容提及「沒勞保也能改領1至3萬、申請後24小時內發放」，消息一出，隔日各鄉鎮市公所便開始出現詢問人潮，甚至有民眾把「紓困補助」當成「好康道相報」揪朋友一同來領取。

此現象，不僅造成「紓困補助」承辦人員困擾，還必須應對無法各種無法提供工作證明的行業查證核發資料，且不少民眾為了補助不斷更換說詞，令承辦人更不敢輕易核發補助。

屏東市公所指出，急難紓困補助較難以認定職業別，多為臨時工、攤販以及網拍人員。為防止核發錯誤，因此，要求業者提出貨證明或轉帳資料，倘若雇主不同，難以出示工作證明，則須由雇主提出證明，才得以審核。

屏東縣政府社會處社會救助科指出，「急難紓困」其實就是過去「馬上關懷」，急難紓困方案已行之有年，面對民眾洽詢時逐一說明，也將第一線人員遇到受理困境持續反映給中央。

社會處社會助科指出，中央在2019年訂定「社會安全網－急難紓困實施方案」，就是過去「馬上關懷」專案，急難紓困實施方案本來就有6大類讓有急需民眾申請，金額1到3萬元不等。

此次針對新冠肺炎疫情，在急難紓困實施方案認定基準表中，增加因新冠肺炎相關項目，包括因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬、因疫情請假或無法從事工作，致家庭生計受影響等。

社會救助科指出，急難紓困方案行之有年，建構「速訪、速核、速發」急救救助機制，過去受理民眾申請後，會組3人訪視小組訪查。此次受疫情影響，申請諮詢案件數量暴增，3人小組組成變得困難，因為村里幹事還有其他防疫工作要處理。社會處會將第一線人員受理端遇到現況，持續反映給中央。

屏東縣政府 疫情

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