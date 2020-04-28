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高市4/29預演防疫兵推 市府重申未雨綢繆非封城

中央社 / 高雄28日電

高市府規劃辦理新冠肺炎社區感染防疫實兵演練，但計畫提出後除被質疑必要性，甚至挨批是「封城」製造恐慌；針對明天將進行的演練預演，市府重申「不是封城、是未雨綢繆」。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情可能擴大，加上之前海軍磐石艦官兵在高雄市造成的感染風險，市府規劃5月3日於四維行政中心及鳳山行政中心兩地同步進行實兵演練，明天下午2時至3時則先展開防疫實兵演練預演。

市府今天發布新聞稿指出，演練將以辦公大樓疑似群聚感染及集合住宅群聚感染為設想情境，動員9個市府機關，和國軍共同協力演練，檢視應變機制運作是否順暢，盼團隊在面對可能發生的疫情，能更迅速且確實處理。

市府指出，明天將模擬預演四維行政中心疑似群聚感染，辦公大樓有員工確診的應變處理機制，演練時將檢視衛生局疫調評估、安排救護車、防疫小黃等，另由環保局搭配國軍化學兵進行周邊環境消毒及警方管制人車等流程。

鳳山行政中心則以集合住宅群聚感染為假設情境，另加入住戶居家隔離及市府各項起居照顧作為，含社會局送餐、衛生局居家關懷及學生遠距教學等。

根據預演規劃，高市副市長李四川、陳雄文將各自坐鎮兩處行政中心指揮；5月3日再由市長韓國瑜坐鎮督導。

市府強調，邀請中央流行疫情指揮中心長官、台南市府、及屏東縣府等官員指導，也邀請專家學者於演練結束講評，盼給予高雄市更多的專業建議。

衛生局 疫情 國軍

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