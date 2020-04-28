影／新任金酒總經理亮相 盼帶領金酒再創高峰

金酒公司總經理懸缺1年多，董事會今天通過聘任現任退輔會主任秘書的楊駕人擔任總經理，下午並舉行記者會宣布這項人事命令，楊駕人表示，上任後的首要工作，就是針對新冠肺炎對金酒公司的衝擊，他會儘速提出一套因應措施與配套，盼在極度艱困的環境下，還能創造公司的營運績效，將影響減到最低。

金酒公司於今日下午召開董事會，由董事長李增財主持，出席的董事還有縣府財政處長孫國智、主計處長王崑龍、前董事長呂瑞泰等人。會中通過聘任楊駕人擔任總經理一職。

李增財表示，楊駕人對台灣各區域人脈很熟，又修完交大管理學博士，對公司管理熟悉，外文基礎好，又有國際觀；重申他不是「佔著2職缺不放」，而是找總經理不是隨便找的；他也提及，金酒公司是68年的老酒廠，盼楊駕人以他的能力經驗，帶動「鯰魚效應」，把金酒帶上一定高峰，這是他對楊的期望。

新任金酒總經理楊駕人表示，他的母親已高齡80多歲，他想回來金門照顧母親，剛好楊縣長得知這項訊息，又得知他博士班學的就是公司管理，希望找個懂得經營管理與成本管控的人，延攬他擔任總經理一職，楊駕人說，他雖然對酒業很陌生，但他在退輔會工作期間，共指導管理30多家公司，對公司管理與董事會運作不陌生。

他也提及， 金酒公司一直以來都是金門的命脈，今年碰到新冠肺炎影響，營運一定會受到衝擊，他的首要工作就是儘速提出一套因應措施與配套，盼在極度艱困的環境下，創造營運績效，將影響減到最低；金酒公司的員工有1300多位，他說，公司除了有好酒外，最珍貴的資產就是員工，他希望員工們都能各司其職，一起努力，為金酒再創高峰。

楊駕人現年58歲，國立交通大學科技管理研究所博士，曾任陸軍連長、營長、後備司令部旅長、指揮官、人事處長、戰訓處長、新竹團管司令、退輔會雲林榮服處處長、事業管理處處長、主任秘書、欣彰天然氣公司、榮僑投資公司、國光文教基金會、欣泰天然氣公司、欣中天然氣公司董事及中華企業評價學會理事等職，學經歷豐富，擁有多年經營管理經驗。