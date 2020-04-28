漢來亮燈「100讚」 優惠專案入住到退房機器人服務

高雄漢來大飯店毎日亮燈加油活動，今天為了慶祝連續3天無確診、16天無本土案例，及中央流行疫情指揮中心成立100天，大樓亮起「100讚」的燈，並推出兩大住房優惠專案回饋。

為鞏固難得的零確診，漢來嚴謹的為房客把關，免除民眾出遊住宿時接觸人群的顧慮，漢來逸居自助旅店推出「”零接觸”我愛HI-RO機器人住房優惠專案」，從入住到退房，完全與人零接觸，只有HI-RO機器人全程為房客服務。專案還貼心加贈酒精消毒液，讓房客時時刻刻做好自身防護，再贈高雄知名的興隆居早餐，由HI-RO機器人直送客房免擔憂。專案雙人房每晚1999元，以划算的價格享受五星級的住宿品質及超人氣美食。

漢來大飯店表示，若想要體驗更精緻的住宿，可選擇漢來大飯店的「”輕鬆住”第二晚半價住房優惠專案」，精緻雙人房三天兩夜5544元，或也可選擇一晚住宿兩間，考慮全家出遊的民眾，輕鬆住優惠專案是絕對是最佳的選擇。