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金酒新任總經理楊駕人 首在提配套措施因應疫情

中央社 / 金門縣28日電

預定5月1日走馬上任的金門酒廠公司總經理楊駕人今天表示，上任後當務之急是提出配套措施，因應新冠肺炎疫情對金酒造成的衝擊，而開拓國際行銷和大中國通路是未來努力方向。

金酒下午召開董事會會議，通過聘任楊駕人擔任總經理，懸缺一年多的總經理人事案終於定案。金酒隨即舉行記者會，由董事長李增財向各界介紹楊駕人。

兩棲蛙人出身的楊駕人，現為退輔會主任秘書。他表示，曾擔任退輔會事業管理處處長3年，監督管理30多家轉投資事業，也曾多次身兼董事，熟悉董事會運作，雖然對酒業陌生，但相信在金酒厚實的基礎下，將讓這個維繫金門鄉親命脈的事業永續經營。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，金酒下修營業額並計劃減產，李增財表示，即便疫情可望在7月穩定，金酒還需要一段恢復時期。因此，楊駕人表示，上任首要之務就是提出因應配套措施，創造績效，將疫情的影響降到最低；未來則是以國際行銷和大中國通路為努力方向。

58歲的楊駕人，擁有國立交通大學科技管理研究所博士學位，曾任陸軍連長、營長、後備司令部旅長、指揮官、人事處長，以及退輔會事業管理處處長等多項職務。

李增財說，要借重楊駕人的經營管理長才與能力，帶領金酒度過新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，並再創另一高峰。

李增財形容，從楊駕人的名字就可看出他是天生的領袖。老家在金寧鄉湖下村的楊駕人說，原本打算退休回鄉照顧高齡老母，縣府長官得知他具有公司治理和財務管理長才，延攬他到金酒奉獻所學。

楊駕人說，金酒雖然有傲人的品質和釀酒技術，但金酒最大的資產是1300名員工，期盼和員工一起努力，讓金酒永續經營。

疫情 退輔會 武漢

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