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強弓專案再驗證：台版「薩德」弓三增程版升空

高市新增一例漢他病毒出血熱 「防鼠三不」確實防疫

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局人員在鹽埕區南端里加放鼠籠監測鼠況。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局人員在鹽埕區南端里加放鼠籠監測鼠況。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今天新增一例漢他病毒出血熱確診個案，這名30多歲男性飯店餐廳外場人員，住在鹽埕區，4月6日出現發燒、全身痠痛、頭痛、黃疸等症狀，10日醫院通報疑似漢他病毒出血熱，13日一採結果為陰性，25日二採結果為陽性，27日經疾病管制署綜合研判確診。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，確診個案於4月18日康復出院，衛生單位接獲通報第一時間立即進行疫情調查，個案主要活動地以住家、工作地為主。針對其工作地擴大疫調120人，目前員工及同住家人無疑似症狀。

市府防疫團隊在個案新興區工作地及鄰近市場周邊，進行鼠隻密度監測，共捕獲9隻老鼠，錢鼠3隻、溝鼠6隻。昨天接獲確診通知後，今天召開前進指揮會議，由衛生局、環保局、民政局、教育局、經發局、工務局、鹽埕區及新興區級指揮中心等跨局處防疫團隊，加強執行社區環境消毒、投藥滅鼠、鼠隻監測、水溝清疏、髒亂點清除、家戶衛教宣導，及警戒範圍內社區、學校及公園等場域的女環境整頓及消毒工作。預計此波疫情將持續監控至6月29日。

高雄市今年至今累計4例漢他病毒出血熱確診個案。潘炤穎表示，漢他病毒出血熱最常見的傳播宿主為老鼠，人類一旦吸入或接觸遭病毒汙染的空氣微粒、汙染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐，伴隨臉潮紅並侵犯腎臟等。落實防鼠三不政策「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，是預防漢他病毒最有效的方法，餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者，都應加強環境清潔工作。

漢他病毒 衛生局

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