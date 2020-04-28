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五一連假墾丁大街連3天管制 平均訂房率1成

中央社 / 屏東縣28日電
縣政府交通旅遊處長黃國維表示，縣府仍是防疫為先，不能有破口，五一連假3天墾丁大街依然採取人車分流管制，要求遊客戴口罩，並且維持社交距離，現場也有志工宣導。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
縣政府交通旅遊處長黃國維表示，縣府仍是防疫為先，不能有破口，五一連假3天墾丁大街依然採取人車分流管制，要求遊客戴口罩，並且維持社交距離，現場也有志工宣導。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

清明連假被中央警報「點名」人潮擁擠後，墾丁飯店、民宿五一連假隨即被退房沒有增長，平均訂房率1成，但縣府防疫不鬆懈，五一連假3天，墾丁大街仍將進行人、車流管制。

交通部推出1968APP加強版，將全台234個熱點設人流和車流影像，讓民眾判斷是否前往，屏東有23個景點被匡列，而最受注目的是墾丁。

墾丁自從清明連假被中央流行疫情指揮中心發出國家級警示「人潮擁擠，勿再前往」，並且事後又被列入要自主健康管理的風景區後，嚇退不少民眾，原本五一連假有7成訂房率的五星級飯店，隨即被退訂到只剩1成，到今天沒有增加。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，除了清明連假的警示影響外，隨後發生的敦睦艦隊官兵確診案多在南部，也受到影響，雖然中央流行疫情指揮中心表示今天已16天無本土病例，但訂房率仍只有1成，沒有增加。

清明連假後的每個週末，墾丁都冷冷清清，對於這種現象，五一連假業者有沒有任何改善辦法，張積光表示，「無解」，目前福華做飯店的整修，也希望政府對墾丁有「印象更新」措施，讓業者有勇氣做下去。

墾丁凱撒飯店五一連假訂房率到今天2成5，業者對五一連假也抱悲觀態度，多數墾丁地區的飯店、民宿或休閒行業，員工都在申請勞動部的紓困方案。

縣政府交通旅遊處長黃國維表示，縣府仍是防疫為先，不能有破口，五一連假3天墾丁大街依然採取人車分流管制，要求遊客戴口罩，並且維持社交距離，現場也有志工宣導。

他說，清明連假墾丁人潮雖擁擠，但至今沒傳出到過墾丁確診的個案，屏東縣也沒有本土確診個案，墾丁大街已實施人車分流管制1個多月，墾丁大街變徒步區空間加大，可以說現在墾丁相對安全。

黃國維並表示，交通部匡列的熱點警示只是一種預警，最近傳出實際狀況和預警不符合，縣政府在五一連假3天會請警方、社區志工掌握人潮，隨時與中央連繫，做滾動式的修正。

黃國維表示，春節前已有防疫手冊給墾丁旅宿及餐廳業者，並嚴格要求防疫，這部分都沒有問題，爭議只在墾丁大街，但墾丁不只有墾丁大街，還有其他景點，如果墾丁大街人潮多，民眾可以轉到其他景點。

墾丁 連假 訂房

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