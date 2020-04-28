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墾丁商圈建物容積、建蔽放寬 環團譏：變相贖罪券

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁大街商圈超過3樓、11公尺的違建物林立，墾管處擬放寬標準至4樓、15公尺，有居民開心違建因此解套，也有居民不領情。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁大街商圈超過3樓、11公尺的違建物林立，墾管處擬放寬標準至4樓、15公尺，有居民開心違建因此解套，也有居民不領情。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁大街商圈建築物違建林立，墾管處擬定「管一」細部計畫草案，最近下鄉說明將透過回饋機制放寬建築物容積率和建蔽率；環團譏是為違建戶解套的變相「贖罪券」，有居民開心可以就地合法，也有居民抱怨回饋金以公共現值做計算標準太高，恐無力負擔，希望以公告地價計算；墾管處表示會將所有意見送國家公園計畫委員會審議，預定今年就可公告實施。

前年公告實施的墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討，一般管制區依不同發展強調度分為3個次管制區，其中，納入「管一」的墾丁大街商圈，墾管處月前下鄉說明細部計畫草案內容，最受矚目的是放寬建築限制，鄉村建築用地的建蔽率，將由現行60%增至80%，容積率由180%增至240%，換算後由現行的3樓、11公尺增至4樓、15公尺。

因墾丁大街違建林立，強制拆除件數不多，被外界視為替現行違建「解套」；墾管處強調，放寬後的樓地板面積，較現行法規增加部分，搭配回饋金繳納機制，回饋金以公告現值乘以增加樓地板面積再乘以0.35，素地新建則乘以0.3，屋主若拒繳納，即不發使用執照，仍是列管違建。

家住墾丁大街黃金地段、公共現值每坪50萬元的吳姓屋主計算，多出20坪後的回饋金是繳350萬元，以當地每坪破百萬元市價的水準，還是划算；但也有屋主抱怨，近幾年墾丁觀光盪到低谷，這波疫情更是雪上加霜，一次要拿出上百萬回饋金，恐無力支付，希望改以公告地價計算；環團則認為以生態保育為主旨的墾管處，棄守大街美麗的「天際線」，放寬和都市計畫商業區相同標準，回饋金如同是違建戶變相的「贖罪券」。

墾管處說，放寬建物樓層和高度是因應區域內高的高強度的商業活動，為符合社會公平原則再搭配回饋機制，標準由學者專家訂出，不會看得到吃不到；另課徵房屋稅的公共地價是的十分之一，依此計算並不合理，民眾意見均會連同草案送審議。

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