港口邊境防疫 港務公司處置應變等兵棋推演

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台灣港務公司今天實施各港口處置應變等兵棋推演，演練異地及分區辦公作業，避免疫情影響港區作業。

台灣港務公司發布新聞稿表示，配合中央流行疫情指揮中心指示，啟動各港區緊急應變機制，辦理各項港口防疫工作，並依據交通部頒布的「交通部因應新冠肺炎加強防疫措施原則」，訂定因應疫情整備應變計畫。

今天實施的各港口新冠肺炎防疫兵棋推演，演練狀況包括「船舶進港時進行相關疫情宣導」、「申請進港之船舶如有船員疑似感染新冠肺炎之處置應變」及「旅客通關時實施非洲豬瘟之查核及裝卸作業期間之鼠疫防治作為」等項目。

台灣港務公司除了要求各港口擬定防疫對策、建立完善通報系統與處理程序，以有效執行各港區邊境管理和防疫，尤其加強內部辦公區域如遇有突發狀況應變處置，啟動異地及分區辦公作業演練，針對常與民眾接觸的通行證櫃台等設施進行環境清潔消毒、進駐備援地點持續辦理業務，讓請領通行證業務及船舶進出港交通服務等不受疫情影響而致中斷。