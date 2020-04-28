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防超速闖禍 高市加強科技執法

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府道路交通安全督導會報109年第3次委員會議今日下午於四維行政中心舉行，由韓國瑜主持會議。圖／高雄市交通局提供
高市府道路交通安全督導會報109年第3次委員會議今日下午於四維行政中心舉行，由韓國瑜主持會議。圖／高雄市交通局提供

高雄市今舉行道安會報，聚焦超速車禍等議題，高雄市長韓國瑜出席道安會報表示，運用科技執法抑制交通事故有其必要性，今年向中央爭取並運用道安經費約1800萬元來加強速度管理，期待能有效降低肇事率。

高雄市交通局表示，高雄市今年1到3月交通事故受傷人數14760人較去年同期減少1811人，降低約10.9%；3月份死亡人數相較1、2月份雖已有下降，但1到3月死亡人數共67人較去年同期增加3人，其中原縣轄區約占68%，且約50%發生於省道。

高雄市屬重工業城市，大型車流量居高不下，A1事故(造成人員當場或24小時內死亡)成為市府關切焦點。高市府道路交通安全督導會報109年第3次委員會議，今天下午於四維行政中心舉行，由韓國瑜主持會議。

韓國瑜在道安會報中表示，交通事故嚴重度往往與速度有關係，尤其原縣轄區省道及幹道因路線寬敞較易使駕駛人行車速度過快，容易造成交通死亡事故。

韓國瑜說，為強化警力運用及執法效率，市府警察局購置科技執法及移動式測速取締器材，加強速度管理作為。同時持續由警察局執行「交通大執法」專案取締違規，加強見警率與取締，尤其是超速及闖紅燈。

交通局分析，高雄市事故資料發現，機車族安全仍最需留意，傷亡比例約占整體事故約7成，尤其是18到24歲的年輕族群，傷亡比例就占整體事故約3成。今年將以機車族、年輕族群、高齡者、行人、酒駕為防制重點持續辦理。

交通局說，速度越快，發生事故時的傷亡狀況也越嚴重，駕駛人行經路口前，要採取「慢」、「看」、「停」，接近減慢速度、擺頭察看有無人車、遇有行人要讓行人先行，如果速度放慢些，則可以增加反應時間，降低車禍發生的機率。

事故 韓國瑜 高雄市

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