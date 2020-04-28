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恆春「南門醫院」被「1968」列為景點？民眾看傻眼

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣即時報導
「1968」APP已將「南門醫院」景點刪除。記者陳弘逸／翻攝至「1968」APP
「1968」APP已將「南門醫院」景點刪除。記者陳弘逸／翻攝至「1968」APP

台南市長黃偉哲昨晚發現「1968」APP人潮分級出現「阿飄」現象，竟然在非營業時間部分景點卻顯示「人潮略多」，黃偉哲更對APP提出質疑。對此，「1968」篩選的景點，屏東縣政府仍在釐清當中，且事前並未向相關單位提供資訊，但在APP上卻出現「南門醫院」被列景點的弔詭情況。

「1968」APP共羅列234處景點，並以分為三色的呈現方式，供遊客出遊時參考。就目前屏東縣政府交通旅遊處統計，屏東縣共有23處景點，且多半集中於南屏地區。

在屏東所羅列的景點當中，包含大路觀主題樂園、屏東觀光夜市、千禧公園、屏東夜市、小墾丁渡假村、墾丁南灣、墾丁大街與墾丁海水浴場等地區，看似沒有疑慮，卻有網友眼尖看到「1968」APP將「南門醫院」設為旅遊景點。

記者今天再度查看「1968」APP，發現已將「南門醫院」景點移除，但對於景點為何會將「南門醫院」列為景點，以及篩選景點的方式為何？交旅處回應，「1968」APP羅列景點前後，都沒有接收到任何提供景點的通知，且也不清楚是由誰提供，目前對於景點的修改與增減，仍與再詢問當中。

交旅處表示，目前「1968」APP看似作為「參考」性質使所用，並不代表顯示紅色「人潮略多」遊客就不能前往，更實際的是做好景點的管制，要求業者落實防疫措施，並呼籲民眾注重個人衛生，維持社交安全距離。

網友眼尖看到「1968」APP將「南門醫院」設為旅遊景點。記者陳弘逸／翻攝至「1968」APP
網友眼尖看到「1968」APP將「南門醫院」設為旅遊景點。記者陳弘逸／翻攝至「1968」APP

屏東縣政府 墾丁 黃偉哲

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