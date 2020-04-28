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高市51連假加強宣導管制 韓國瑜：防疫期間減少外出

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜出席視訊市政會議。圖／高市府提供
高雄市長韓國瑜出席視訊市政會議。圖／高市府提供

高雄市政府今召開視訊市政會議，針對51勞動節連假疫情爆發，韓國瑜表示，為避免高雄市重要景點發生人潮過度擁擠情況，將研擬相關管制計畫，加強宣導各商圈規劃實施出入口管制措施，進入商圈者須配合量測體溫並配戴口罩。

韓國瑜表示，防疫期間，民眾減少外出，並請文化局擴大宣導高雄市「每月好書」，鼓勵市民在家閱讀好書，同時積極開拓線上藝文活動。同時為避免疫情擴散，將在5月3日辦理「新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」， 演練如同作戰，請各單位積極準備。

針對4月22日林園工業區的氯乙烯公司於發生氣體外洩事件，造成10名工人不適送醫，其中1人傷重不治，韓國瑜說，市府第一時間已勒令業者停工配合調查，請環保局持續掌握汙染情形，同時請勞工局加強勞安稽查，並提醒業者加強安全防範。

此外，台北市林森北路發生KTV火災，造成5位民眾不幸喪命，韓國瑜也請消防局1個月內務必完成高雄市所有密閉式娛樂公共場所的消防安全檢查工作，確保消防設備功能完善，同時加強宣導場所管理單位落實日常防火管理工作及員工消防演練。

韓國瑜 高雄市 疫情

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