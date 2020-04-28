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為疫情找出路 東莒青壯世代共創線上行銷力

中央社 / 連江縣28日電

馬祖東莒社區產品銷量受疫情影響，為解決銷路與營運困難，在經費拮据情況下，東莒的年輕人結合居民專長，利用網路行銷產品，改變銷售模式，進行社區培力，讓在地人重拾信心。

每日只有3班交通船能到達的東莒，因交通限制觀光產業發展，今年受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，東莒社區發展協會所經營的販賣部營運困難，員工謝鈺鋆指出，銷售量從去年秋冬一日賣20碗老酒蛋料理，跌落為4月份半個月到一個月才賣出20碗。

為改善疫情帶來的衝擊，在地青年結合居民專長，從改造空間動線改造著手，進一步培力產品推廣，極力向外推展客群，不僅透過臉書（Facebook）發佈線上影片行銷，也透過線上店面販售，在低行銷成本情況下，嘗試改變銷售模式。

東莒社區發展協會的青年員工曹芷屏認為，新冠肺炎是改變契機，過去販售都是來店遊客，無法觸及廣大客群，更缺乏產品特性和使用方法的教學，透過料理教學的行銷可大力推廣，並累積未來產銷履歷資源。

社協員工謝鈺鋆表示，透過共同學習拍攝，利用居民專長產製行銷作品，希望展現出東莒「人」的特點，不只是販售產品，也是販賣居民生活的樂趣或觀點，而培力促銷的職業技能，讓學習更有動力。

東莒的青年透過行銷計畫，突破在地人對產品不具信心、僅能「薄利多銷」的迷思，更藉由社協整合社區，推廣代表東莒的產品，讓居民的紅糟產品廣為人知，獲得成就感，而青年利用專長包裝、販賣、行銷，產生地方共好循環。

東莒 青年 疫情

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