澎縣府北辦爭取紓困補助 中央承諾國旅離島加碼

澎湖縣政府今天表示，經爭取後，交通部同意放寬領隊、導遊、國民旅遊隨團服務人員補助標準，減免水域活動業者租金，並承諾振興國旅方案將有離島加碼補助。

因應新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情紓困，澎湖縣長賴峰偉今天指派縣府台北辦公室主任陳其育至立法院與中央部會召開紓困協調會。陳其育表示，澎湖觀光從業人口佔總人口約5成，受疫情影響，澎湖今年1至4月較去年同期旅客減少16萬人次，降幅近60%，且澎湖觀光淡旺季明顯，產業狀況與台灣本島有很大差異，建議中央不應以全國一致的補助標準套用澎湖。

陳其育說，澎湖從事導遊、領隊及國民旅遊隨團服務人員有300百多人，但離島限制較台灣本島多，希望交通部放寬補助標準。經爭取後，交通部同意條件放寬為導遊、領隊最近一年服務8團以上或總天數40天以上；國民旅遊隨團服務人員最近一年服務40團以上或總天數80天以上，出具旅行社帶團證明，得申請每月補助1萬元，連續補貼3個月。

陳其育表示，澎湖名特產、文創及各小型商店業績受疫情重挫，希望經濟部可參照交通部從寬補助民宿業者。經濟部代表說明，凡具稅籍登記的業者，只要檢具業績減少50%證明，可申請1次性每位正職員工1萬元補貼，以及正職員工4成薪水，每月上限2萬元，最多補貼3個月，經濟部近期將至澎湖舉辦紓困說明會。

另外，陳其育反映，因為澎湖沒有列管在案的夜市，因此在地業者希望經濟部放寬振興抵用券在離島的使用限制，促進澎湖產業。經濟部同意由縣府提報商圈、夜市認列範圍，在縣府所劃定的場域範圍內，無論店家或攤販都可收受振興券。

其他相關部會回應，縣府新聞稿提到交通部出席代表表示，針對向澎湖國家風景區管理處承租場地的水上遊憩活動業者，同意提供租金減免，並酌情延長租約。但由於海上平台、機車租賃業的目的事業主管機關不明確，將提報行政院紓困平台專案討論。

針對縣府爭取交通部振興國旅方案應有離島加碼補助，觀光局代表承諾，將參酌去年擴大國旅秋冬住宿補助計畫，提供離島住宿加碼優惠，目前正在規劃方案中，預計疫情結束後公布。

針對養殖戶向縣府陳情，希望農委會放寬漁業紓困貸款擔保、展延還款條件。農委會農金局對此表示，無法提供擔保品的漁民，可由漁會向農業信用保證基金個案申請，農金局不僅提供漁會利息補貼，並加碼0.5%行政費用，鼓勵漁會積極承作漁民紓困貸款；受疫情影響有還款困難的漁民，也授權漁會審核後即可辦理還款展延。

至於，縣府爭取農委會專案補貼宅配本島漁產品運費、漁產加工處理費、建置加工廠、冷鏈物流等，農委會漁業署出席官員表示，縣府可專案提報行銷計畫，漁業署將評估補助。

國民黨立法院黨團今天召開澎湖縣政府協請中央部會紓困協調會，出席者包括馬公市民代表會代表黃宓萱、澎湖青創代表林子揚，與會部會有交通部、經濟部、農委會、勞動部、行政院主計總處等。