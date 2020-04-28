加強港口防疫 台灣港務公司辦新冠肺炎防疫兵棋推演

為防堵新冠肺炎疫情，台灣港務公司今天舉行各港口的新冠肺炎防疫兵棋推演，也針對公司內部辦公區域遇有突發狀況的應變處置進行演練，維持重要業務於疫情期間順利執行。

高雄市政府預計5月3日舉行防疫兵推，台灣港務公司則於今天舉行防疫兵推，台灣港務公司表示，除持續執行港區相關防疫措施外，今天並由業務副總經理主持實施各港口新冠肺炎防疫兵棋推演，兵推演練狀況涵蓋「船舶進港時進行相關疫情宣導」、「申請進港之船舶如有船員疑似感染武漢肺炎之處置應變」及「旅客通關時實施非洲豬瘟之查核及裝卸作業期間之鼠疫防治作為」等項目。

台灣港務公司表示，自新冠肺炎疫情爆發前，即配合中央流行疫情指揮中心指示，提前啟動港區緊急應變機制，辦理各項港口防疫工作，召開防疫整備工作會議，擬定各港口防疫對策、建立完善通報系統與處理程序，以有效執行各港區邊境管理，杜絕疫情傳播與蔓延。

台灣港務公司指出，除演練港區對外工作防疫作為外，針對公司內部辦公區域遇有突發狀況的應變處置，也辦理了「通行證櫃台及VTS(船舶交通服務)業務啟動異地及分區辦公作業」演練。

針對常與民眾接觸的通行證櫃台及國家關鍵基礎設施VTC塔台，演練環境清潔消毒、進駐備援地點持續辦理業務，使民眾請領通行證業務及船舶進出港交通服務不受疫情影響而中斷。