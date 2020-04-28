快訊

錢櫃翁姓女經理移送北檢複訊 崩潰大哭：不會操作消防設備

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

防澎湖章魚滅絕 漁民建議抽砂恢復潮間帶棲息地

中央社 / 澎湖28日電

澎湖特有種章魚今年禁漁期結束後，漁民反映解禁後數量更少。老一輩漁民認為，解決之道只有進行抽砂，讓遭掩埋的硓𥑮石和珊瑚礁重現在潮間帶，恢後章魚棲息地，才可望再見繁衍盛況。

澎湖縣政府公告每年3月29日至4月12日為澎湖特有種章魚的禁漁期，但今年禁漁期結束後，漁民反映解禁後數量更少，不見章魚蹤跡，建議更改禁漁日期和調查減少原因。

老一輩漁民看法，認為章魚在潮間帶硓𥑮石與珊瑚礁等棲息地，長期以來遭海砂覆蓋不見了，導致章魚沒有棲息地產卵，族群數量一年不如一年，縱使延長禁捕期也是一樣。解決之道只有進行抽砂，讓遭掩埋的硓𥑮石和珊瑚礁重現潮間帶，恢後章魚棲息地，才可望再見繁衍盛況。

農漁局表示，對於近年章魚資源量未能如預期逐漸復甦，經與澎湖科技大學教授李孟芳教授合作，針對不同時期採捕的章魚進行解剖，評估產卵期是否有變化，發現禁漁期間雌性比例逐漸減少，顯示完成交配後即往深海裡游，所以此階段仍屬交配產卵高峰期，禁漁期的訂定仍屬適宜，但可再拉長禁採期間，以增加保育強度。

對於禁漁期實施多年未見資源增加，農漁局分析另一個原因，是章魚最主要食物俗稱「大狗」的光手滑面蟹，因漁民競相捕抓，以致章魚食物來源不足、能量不夠，影響章魚資源增生，未來可考慮訂定光手滑面蟹禁捕期(每年2-5月)，增加章魚食物來源。

農漁局表示，早年因「照海」活動盛行，加上颱風侵襲，破壞章魚棲息地，加上長年過度捕撈，繁衍能力低等因素，造成章魚量銳減，由於章魚產季短，僅約2個月、產卵數少，為在交配期間減少人為干擾，禁漁期訂於每年清明節前後7日。

農漁局指出，禁漁期間為徹底遏止少數不肖漁友下海採捕「澎湖章魚」，農漁局與刑警隊及海岸巡防署查緝人員連續15日於夜間執勤巡守，針對每位「照海」漁友進行漁獲盤查攔檢，因查緝及宣導力度高，近年並無查獲違規盜採情形。

針對澎湖特有種章魚復育、禁捕期保育成效，澎湖縣政府27日縣務會議也有討論。縣長賴峰偉表示，澎湖章魚為澎湖特殊物種，近年受到人為濫捕、棲地破壞因素，數量逐年稀少，指示農漁局研議增加澎湖特有種章魚量的可行性方案，防止章魚滅絕，讓生態資源永續。

依農漁局資料，澎湖章魚到潮間帶是為攝食及交配，清明節（4/5）前後7日（3/29～4/12）為交配及產卵的高峰期，4月中旬以後，潮間帶的雄章魚比率約達80%，此時雌章魚已躲藏或移棲較深水域待產。章魚在潮間帶是沒有天敵的，惟一的天敵是人類，由於澎湖章魚生命週期短(1年生)，繁殖率低(1次產卵僅20餘粒)，簡言之就是「一生僅產卵一次，一次僅約20粒」，是繁殖能力非常低物種，需要嚴加管理才能資源永續。

澎湖 潮間帶 漁民

延伸閱讀

五一訂房 花蓮連假前全滿、墾丁澎湖嘸人

澎湖惠民醫院重建 海廢浮標幸福魚傳遞愛

澎湖老手藝 再見硓𥑮石傳統建築工法

澎湖傳統技藝踏涼傘 民眾體驗傳承文化

相關新聞

影／園區空蕩蕩！義大世界宣布遊樂園「周休二日」

磐石艦官兵染疫事件讓高雄觀光產業雪上加霜！義大遊樂世界開園10年全年無休，近日突然在官網公告，5月份的每星期二與星期三休...

高市51連假加強宣導管制 韓國瑜：防疫期間減少外出

高雄市政府今召開視訊市政會議，針對51勞動節連假疫情爆發，韓國瑜表示，為避免高雄市重要景點發生人潮過度擁擠情況，將研擬相...

連11筊杯上高醫大醫學系 南一中學生感謝神明保佑

今年入學繁星推薦第二階段醫學、中醫、牙醫系陸續放榜，台南一中有5人上醫學系，其中4科考60級分的陳廷恩，申請高醫大前，到...

罷韓團體不滿看板被檢舉拆除 鄭照新：特權意識！

罷韓團體在高雄市中正二路、和平路口，設置大型罷韓宣傳看板，並指有情資顯示，市長韓國瑜下令拆除，但工務局澄清，是主管機關接...

恆春「南門醫院」被「1968」列為景點？民眾看傻眼

台南市長黃偉哲昨晚發現「1968」APP人潮分級出現「阿飄」現象，竟然在非營業時間部分景點卻顯示「人潮略多」，黃偉哲更對...

楊鎮浯上任首度訪視烏坵 Longstay感受偏鄉的不便

烏坵鄉有「離島中的離島」之稱，也是金門縣最北邊的鄉治！金門縣長楊鎮浯昨率秘書長陳朝金及縣府團隊一行人，登上烏坵島，展開2...

視訊生日會 屏東家扶協助寄養童解思親之苦

新冠肺炎疫情在3月進入高峰期，防疫期間暫停寄養安置兒少返家團聚及親子會面，安置在寄養家庭5歲小潔最近生日到了，小潔吵著寄...

新北台電北展館和屏東南展館 因應疫情休館至5月底

因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜宣布台電北部展示館封館至5月底，位於屏東恆春鎮的台電南部展示館也跟進封館至5月31日，員...

高雄市109傑出演藝團隊揭曉 7團獲及時雨320萬補助

高雄市文化局甄選「109年度高雄市傑出演藝團隊」，報名團隊競爭激烈，經過嚴謹審查，今天揭曉名單，共7團隊脫穎而出，包括「...

牌照稅徵期倒數 高市仍有5成民眾未繳

牌照稅繳納期限將於4月30日截止，但據高雄市稅捐處統計，尚有近半數未完成繳稅。稅捐處提醒市民留意繳納期限，以免逾期遭加徵...

百元便當挺飯店、預刷國旅卡助飯店 高市府力助旅宿業

為了幫助旅宿業者稍解新冠肺炎疫情的衝擊，高雄市觀光局最近將由市府率先推「百元便當挺飯店」和「預刷國旅卡」措施，以公家可用...

屏東縣府新增「小黃公車」公車路線 今年11月上路

屏東縣政府推出貼心巴士「小黃公車」的服務，在近半年的時間，就超過五成以上的民眾使用。盡管目前民眾前往市場或到市區逛街的次...

熱門新聞

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

獨／懸缺超過1年 金酒總座確定將由退輔會主秘接任

北宜公路區間測速 新北：未來整條都有

黃敏惠：中央列景點標準要一致 否則將毀民眾生計

苗栗布署500具微型空品感測器 建功揪汙染源

錢櫃大火除施工便宜行事 南投建設處長更點出一主因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。