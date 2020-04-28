防澎湖章魚滅絕 漁民建議抽砂恢復潮間帶棲息地

澎湖特有種章魚今年禁漁期結束後，漁民反映解禁後數量更少。老一輩漁民認為，解決之道只有進行抽砂，讓遭掩埋的硓𥑮石和珊瑚礁重現在潮間帶，恢後章魚棲息地，才可望再見繁衍盛況。

澎湖縣政府公告每年3月29日至4月12日為澎湖特有種章魚的禁漁期，但今年禁漁期結束後，漁民反映解禁後數量更少，不見章魚蹤跡，建議更改禁漁日期和調查減少原因。

老一輩漁民看法，認為章魚在潮間帶硓𥑮石與珊瑚礁等棲息地，長期以來遭海砂覆蓋不見了，導致章魚沒有棲息地產卵，族群數量一年不如一年，縱使延長禁捕期也是一樣。解決之道只有進行抽砂，讓遭掩埋的硓𥑮石和珊瑚礁重現潮間帶，恢後章魚棲息地，才可望再見繁衍盛況。

農漁局表示，對於近年章魚資源量未能如預期逐漸復甦，經與澎湖科技大學教授李孟芳教授合作，針對不同時期採捕的章魚進行解剖，評估產卵期是否有變化，發現禁漁期間雌性比例逐漸減少，顯示完成交配後即往深海裡游，所以此階段仍屬交配產卵高峰期，禁漁期的訂定仍屬適宜，但可再拉長禁採期間，以增加保育強度。

對於禁漁期實施多年未見資源增加，農漁局分析另一個原因，是章魚最主要食物俗稱「大狗」的光手滑面蟹，因漁民競相捕抓，以致章魚食物來源不足、能量不夠，影響章魚資源增生，未來可考慮訂定光手滑面蟹禁捕期(每年2-5月)，增加章魚食物來源。

農漁局表示，早年因「照海」活動盛行，加上颱風侵襲，破壞章魚棲息地，加上長年過度捕撈，繁衍能力低等因素，造成章魚量銳減，由於章魚產季短，僅約2個月、產卵數少，為在交配期間減少人為干擾，禁漁期訂於每年清明節前後7日。

農漁局指出，禁漁期間為徹底遏止少數不肖漁友下海採捕「澎湖章魚」，農漁局與刑警隊及海岸巡防署查緝人員連續15日於夜間執勤巡守，針對每位「照海」漁友進行漁獲盤查攔檢，因查緝及宣導力度高，近年並無查獲違規盜採情形。

針對澎湖特有種章魚復育、禁捕期保育成效，澎湖縣政府27日縣務會議也有討論。縣長賴峰偉表示，澎湖章魚為澎湖特殊物種，近年受到人為濫捕、棲地破壞因素，數量逐年稀少，指示農漁局研議增加澎湖特有種章魚量的可行性方案，防止章魚滅絕，讓生態資源永續。

依農漁局資料，澎湖章魚到潮間帶是為攝食及交配，清明節（4/5）前後7日（3/29～4/12）為交配及產卵的高峰期，4月中旬以後，潮間帶的雄章魚比率約達80%，此時雌章魚已躲藏或移棲較深水域待產。章魚在潮間帶是沒有天敵的，惟一的天敵是人類，由於澎湖章魚生命週期短(1年生)，繁殖率低(1次產卵僅20餘粒)，簡言之就是「一生僅產卵一次，一次僅約20粒」，是繁殖能力非常低物種，需要嚴加管理才能資源永續。