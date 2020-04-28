楊鎮浯上任首度訪視烏坵 Longstay感受偏鄉的不便

烏坵鄉有「離島中的離島」之稱，也是金門縣最北邊的鄉治！金門縣長楊鎮浯昨率秘書長陳朝金及縣府團隊一行人，登上烏坵島，展開2天1夜的訪視之旅，因為是楊鎮浯上任後首次視察，縣府宛如「聖誕老公公」，準備了九重葛及厚葉石斑木等1千多株的苗木，並提前殺了一隻豬當禮物，送給島上的軍民，楊鎮浯一行人還在島上 Longstay，住了一夜，感受偏鄉的不便。

為關心鄉親生活、推動島嶼「綠美化」，優化環境品質，楊鎮浯等人昨在海巡署大力支援下，搭乘巡邏艇前往烏坵島，展開訪視之旅，受到烏坵鄉長蔡永富、秘書林振賢及軍方代表與鄉親的歡迎。

楊鎮浯表示，烏坵鄉雖然地理上離金門很遠，但他心懷烏坵鄉親的生活，上任之初就指示民政處安排訪視，但因天候因素，前次未能順利成行，此次特報請海巡署核准，配合船程一同前行，一行人不畏頂浪顛簸，登島訪視。

此次也準備當令蔬果及慰問金等，並因應時節，攜帶包海桐、土沉香、九重葛及厚葉石斑木等1千餘株的苗木，作為島上植樹綠化之用。另外，縣林務所還提供選育多年的「金門百合」球莖，希望未來，在烏坵也有機會看到金門百合迎風搖曳的優雅姿態。

為疫情防治與地方建設需要，楊鎮浯昨也到鄉公所聽取防疫整備及辦公廳舍簡報，會中鄉親提出有關建言，供縣府研處；隨後，楊縣長代表致贈公所、代表會金門高粱酒，另赴烏坵駐在所及守備大隊，致贈加菜金，慰問員警、官兵之辛勞；並逐戶拜訪，分送島上年長、身心障礙者，贈予慰問金。考量離島物資缺乏，也贈送常住居民生鮮蔬果、牛肉乾、貢糖、麵線禮盒等金門特產。

值得一提的是，烏坵鄉的小坵島，受限於海象，大多難納入既定訪視行程，楊鎮浯也安排在第一天，就立即挺進一水之隔的小坵島，感受偏鄉生活之不便。