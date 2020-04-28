罷韓看板上架 高市府：限期拆除補正否則拆除

Wecare高雄罷韓團體日前在中正二路、和平一路口吊掛首面罷韓看板，但遭檢舉是未經許可的違章，市府工務局派員勘查並發函通知所有權人限期拆除或補辦程序，未在期限內補正才會拆除。

市府新聞局長鄭照新表示，一切依法行事，盼公民團體要有法治觀念，不要因為違法干擾到基層公務員的專業。

罷團公民團體日前在中正二路、和平一路口吊掛首面罷韓看板，宣傳罷免市長韓國瑜，並指出全市預計懸掛50面，並以「彈藥有限、支援前線」做宣傳，希望民眾支持響應。時隔數日，今天有民眾向市府檢舉看板未申請許可要求市府執法，才能確保公共安全。

台灣基進下午在媒體群組發布訊息指市府要拆除罷韓宣傳看板。

工務局行文要求廣告物所有權人依照廣告物管理自治條例規定申請許，並發函限期拆除或補辦程序；28日未改善，後續將依相關規定辦理。

建管處並行聯繫高雄市選委會並了解如係屬於選舉廣告，許可在投票日前15天懸掛；目前非許可選舉看板期間，建管處以一般廣告物定義，要求所有權人依高雄市廣告物管理自治條例規定提出申請。

台灣基進新聞部副發言人張博洋批評市府執法超神速，今天才收到公文就要求今天要拆除罷韓看板，質疑市府執法雙重標準，即使拆下這一塊看板，也挽不回參與罷韓百萬高雄市民的民心。