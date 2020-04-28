視訊生日會 屏東家扶協助寄養童解思親之苦

新冠肺炎疫情在3月進入高峰期，防疫期間暫停寄養安置兒少返家團聚及親子會面，安置在寄養家庭5歲小潔最近生日到了，小潔吵著寄養社工要見媽媽，希望媽媽能為她慶生，礙於防疫考量無法會面，屏東縣政府與屏東家扶社工替小潔舉辦視訊生日會。

5歲的小潔因為疏忽照顧由屏東縣府緊急安置到屏東家扶寄養家庭3個多月，小潔希望生日當天能由媽媽一同慶生，但礙於防疫考量無法會面，改舉辦視訊生日會，社工為小潔準備蛋糕，讓小潔在屏東家扶與媽媽視訊，媽媽也能在小潔生日這一天親口為孩子祝福。

視訊過程，小潔與媽媽都落淚，小潔童言童語地要媽媽抱抱，媽媽隔著螢幕安撫小潔，她天天帶著與小潔的合照，想念小潔時就看照片。現場社工和另一頭的媽媽、外公、舅舅一同為小潔唱生日快樂歌，才讓小潔破涕為笑。

切完蛋糕後，小潔想讓媽媽和外公吃蛋糕，卻無法做到，小潔因此難過哭了，在社工安撫及媽媽答應小潔，之後會努力工作，盡快帶回小潔的承諾，小潔才願意和視訊裡的媽媽說再見。

屏東家扶主任傅敏峯說，四大節慶是寄養兒少返家團聚日子，除非安置兒少返家團聚有安全疑慮而不得返家。剛經歷清明節假期，因防疫都得停止返家，原生家庭有看不到孩子的焦慮，寄養童則是愈來愈想家，即將到來母親節，兒保社工和寄養社工又要分別安撫原生家庭和寄養童。

寄養社工督導黃淑玲說，從3月起停止會面返家，目前共進行4次寄養兒童與親人視訊會面，地點在屏東家扶及縣政府的家庭福利服務中心。黃淑玲說，期待疫情減緩，恢復親子會面，以幫助寄養兒少穩定心情增加安定感。