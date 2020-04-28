新北台電北展館和屏東南展館 因應疫情休館至5月底

因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜宣布台電北部展示館封館至5月底，位於屏東恆春鎮的台電南部展示館也跟進封館至5月31日，員工安排教育訓練；五一連假墾丁將少了一個免費景點。

開館16年、位於墾丁後壁湖漁港旁的台電南展館，陸客來台全盛時期，一年遊客數達33萬人次，之後一路下滑，前年斥資近億元拉皮和更新後再出發，保留熱門的4D立體電影院外，導入多媒體互動和2層樓高的大型兒童溜滑梯；因免收費又有冷氣吹，去年大連假日吸客近萬人，全年遊客數突破30萬，創近年新高，在墾丁旅遊低迷之際成為高人氣景點。

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊，台電南展館今年1、2月和去年同期遊客數相當，3月則銳減了三分之二，新北市台電北展館因應疫情休館至下月底後，台電決定南展館跟進，員工安排教育訓練。