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高雄市109傑出演藝團隊揭曉 7團獲及時雨320萬補助

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市文化局甄選「109年度高雄市傑出演藝團隊」，7個優秀團隊脫穎而出。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局甄選「109年度高雄市傑出演藝團隊」，7個優秀團隊脫穎而出。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局甄選「109年度高雄市傑出演藝團隊」，報名團隊競爭激烈，經過嚴謹審查，今天揭曉名單，共7團隊脫穎而出，包括「新古典室內樂團」、「索拉舞蹈空間舞團」、「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「薪傳打擊樂團」、「両両製造聚團」、「明華團日字戲劇團」及「豆子劇團」，各有不同藝術特色及觀眾群，總補助額度達320萬元。

文化局表演產業中心主任張菁玲說，高雄市目前立案表演團隊超過700團，對於表演團隊的經費補助，除了有一年三期的定期補助受理申請外，傑出團隊更是兵家必爭、審查嚴格的年度補助方案，也是全國表演藝術界的關注名單。

「109年度高雄市傑出演藝團隊」首次採取不分表演類型，綜合審查方式進行嚴選。同時甄選資格增修包括：在高雄市登記立案滿2年、至少聘行政人員及顧問各1名、每年至少2場以上不同節目公開售票演出、當年度需有專業創作及學校與社區推展教育活動相關具體計畫等基本門檻；第二階段再經過專家學者審議團隊的長期經營規劃、團員訓練精進計畫、財務穩定、藝術創作品質、藝文觀眾養成等工作成果。

今年入選的7個演藝團隊，「新古典室內樂團」擅長以詩歌、文學、劇場、舞蹈、多媒體的音樂跨界作品。「索拉舞蹈空間舞團」以演出、講座、論壇、工作坊等形式，與來自世界各地的藝術家文化交流，凝聚優秀舞者，深耕南部舞蹈劇場創作。「錦飛鳳傀儡戲劇團」是台灣唯一的職業傀儡戲劇團，搬戲人生傳四代，活靈活現戲人間。

「薪傳打擊樂團」以擊樂專業多元跨域，如鋼雕、美術、肢體、詩詞、戲劇，並開創當代擊樂藝術。「両両製造聚團」則開啟幼兒的視野去感受美感律動。「明華團日字戲劇團」是國內少數以女旦及丑角為主的歌仔戲團，打造東方戲曲風格。「豆子劇團」創團20多年來，主打製作原創親子劇，讓表演藝術在孩子心靈扎根茁壯。

高雄市 樂團

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