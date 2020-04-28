牌照稅徵期倒數 高市仍有5成民眾未繳

牌照稅繳納期限將於4月30日截止，但據高雄市稅捐處統計，尚有近半數未完成繳稅。稅捐處提醒市民留意繳納期限，以免逾期遭加徵滯納金，另新冠肺炎疫情仍未緩和，建議民眾多利用線上繳稅機制，避免臨櫃人群聚集遭染疫風險。

高雄市稅捐處表示，民眾如手邊沒有稅單，可使用電腦或手機進入線上查繳稅系統（https://reurl.cc/rxQXZN），無須憑證或讀卡機，輸入「身分證號（或統一編號）」加「車號」，便可以查得本人(或公司)名下車輛應繳的牌照稅，並運用活期帳戶或信用卡完成繳納。若持有稅單，則可透過LINE Pay Money（原LINE Pay一卡通）行動支付繳納。

如因新冠肺炎疫情，有接受治療、隔離、檢疫或收入驟減而無法如期繳納的納稅人，稅捐處表示，牌照稅可展期或申請延（分）期，詳情可上市稅處網站內「免跑稅捐處」防疫專區（https://reurl.cc/K6ZE1p）查詢，或撥打免付費電話0800-000-321轉2。