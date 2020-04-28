韓國瑜擬不參加罷免說明會 陳冠榮籲直球對決

高雄市長韓國瑜傾向不參加電視罷免說明會，罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天質疑韓國瑜面對55萬民意卻練起了龜息大法，要求他「直球對決」。

市府新聞局長鄭照新在市府接受媒體聯訪針對陳冠榮「直球對決」一事表示尊重。至於韓國瑜傾向不參加電視罷免說明會一事，鄭照新表示，因為疫情當下，一切都以疫情為重，時間上確實是疫情為首要的考量；目前傾向不參加，但是還要做最後的評估。

依選罷法規定，韓國瑜要在選務機關將罷免理由書副本送交給被罷免人，被罷免人須於10天內提出答辯書，答辯期限是4月30日，答辯書內容也要依規定也不得超過1萬字。

媒體提問，韓國瑜是否會在月底前交出答辯書，相關內容是否會陳述市政建設成果及一路走來的心路歷程。鄭照新指出，答辯書部分會做相當程度的準備，並會依法律既定程序辦理，時候到了自然可以看到依照規定辦理的事項。

有關韓國瑜傾向不參與選罷法規定應於5月22日至6月5日辦理公辦電視罷免說明會。陳冠榮今天透過Wecare高雄發布新聞稿質疑韓國瑜在總統大選期間要求多辦非公辦的電視辯論，如今面對高雄市民55萬罷免民意，卻練起了龜息大法。

他指出，被罷免人參與公辦罷免說明會、提出答辯書是法定的義務，韓國瑜26年前第一次被罷免時，登載在公報上的答辯書交了白卷，質疑他現在第二次被罷免居然又不參加電視說明會，是意圖操作降低議題關注程度。

他批評韓國瑜一貫不願接受民意檢驗的態度是輕蔑踐踏民主，呼籲韓國瑜直球對決並面對高雄市民55萬連署民意，盼他像個職業軍人般，堂堂正正地說明不參加的理由，否則只會讓高雄市民更期待在6月6日一起送韓國瑜自由。