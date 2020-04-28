快訊

抗疫100天／一端台北、一端紐約…她的淚水與遲到的口罩

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百元便當挺飯店、預刷國旅卡助飯店 高市府力助旅宿業

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市觀光局長邱俊龍（右）為幫助高雄市旅宿觀光業者度過疫情衝擊的困境，想盡辦法宣傳高雄觀光和幫助業者 。本報資料照片
高雄市觀光局長邱俊龍（右）為幫助高雄市旅宿觀光業者度過疫情衝擊的困境，想盡辦法宣傳高雄觀光和幫助業者 。本報資料照片

為了幫助旅宿業者稍解新冠肺炎疫情的衝擊，高雄市觀光局最近將由市府率先推「百元便當挺飯店」和「預刷國旅卡」措施，以公家可用的力量給旅宿業者一些幫忙。

高雄市觀光局長邱俊龍表示，現在許多飯店推出便當外賣，增加一些收入，觀光局評合市政府許多單位開會時會訂便當，本來每個便當只能報銷70元到80元，最近放寬到100元，因此，觀光局發起「百元便當挺飯店」行動，市府要訂便當，可洽飯店業者，基本上每個上班日至少需500個便當， 藉此讓飯店業者增加一點收入，也盼民間企業共同參與。

他說，有些已經推出外賣便當的觀光飯店，每個便當的價格超過100元，當業者願意參與「百元便當挺飯店」，菜色如何搭配就由業者自行處理；目前已有16家有餐飲部門的飯店有意願參與，其中也有觀光飯店。

邱俊龍表示，國旅卡現在可以刷住宿，也可以刷買餐券，觀光局會接洽旅宿業者提供一些優惠吸引公務人員預刷國旅卡，例如「刷8000送800」、「刷8000住7晚」等，公務人員用國旅卡預約日後住宿或用餐券的時間，讓旅宿業者眼前先有一些收入。

高雄市觀光局長邱俊龍規畫推「百元便當挺飯店」和「預刷國旅卡助飯店」，幫助受疫情嚴重衝擊的旅宿業者。本報資料照片
高雄市觀光局長邱俊龍規畫推「百元便當挺飯店」和「預刷國旅卡助飯店」，幫助受疫情嚴重衝擊的旅宿業者。本報資料照片

便當 國旅卡 觀光局

延伸閱讀

景點商圈雖多未列五一防疫警示 高市府將實地管控人潮

待疫情趨緩觀光局擬推「防疫旅遊」 初步規劃出爐

因應五一連假人潮 市府跨局處成立「快速反應小組」

台南人潮示警熱點最多 觀光局澄清

相關新聞

影／園區空蕩蕩！義大世界宣布遊樂園「周休二日」

磐石艦官兵染疫事件讓高雄觀光產業雪上加霜！義大遊樂世界開園10年全年無休，近日突然在官網公告，5月份的每星期二與星期三休...

獨／懸缺超過1年 金酒總座確定將由退輔會主秘接任

金酒公司今天下午召開董事會，會中將通過懸缺超過1年多的金酒公司總經理一職任命，確定將由退輔會主任秘書楊駕人出任，預計5月...

新北台電北展館和屏東南展館 因應疫情休館至5月底

因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜宣布台電北部展示館封館至5月底，位於屏東恆春鎮的台電南部展示館也跟進封館至5月31日，員...

高雄市109傑出演藝團隊揭曉 7團獲及時雨320萬補助

高雄市文化局甄選「109年度高雄市傑出演藝團隊」，報名團隊競爭激烈，經過嚴謹審查，今天揭曉名單，共7團隊脫穎而出，包括「...

牌照稅徵期倒數 高市仍有5成民眾未繳

牌照稅繳納期限將於4月30日截止，但據高雄市稅捐處統計，尚有近半數未完成繳稅。稅捐處提醒市民留意繳納期限，以免逾期遭加徵...

百元便當挺飯店、預刷國旅卡助飯店 高市府力助旅宿業

為了幫助旅宿業者稍解新冠肺炎疫情的衝擊，高雄市觀光局最近將由市府率先推「百元便當挺飯店」和「預刷國旅卡」措施，以公家可用...

屏東縣府新增「小黃公車」公車路線 今年11月上路

屏東縣政府推出貼心巴士「小黃公車」的服務，在近半年的時間，就超過五成以上的民眾使用。盡管目前民眾前往市場或到市區逛街的次...

邀台南、屏東兵推 鄭照新：區域聯防能讓防疫更紮實

高雄市5月3日將舉行防疫兵推演練，並邀周邊台南、屏東兩縣市參加，台南預計派代表出席。高雄市新聞局長鄭照新說，區域聯防才能...

韓國瑜邀台南參加兵推 黃偉哲：找看門道的人去

高雄市長韓國瑜表示5月3日進行兵推演練，將邀台南及屏東派人參加，更邀中央首長來指導，讓防疫工作更紮實，台南市長黃偉哲今天...

景點商圈雖多未列五一防疫警示 高市府將實地管控人潮

高雄市觀光局長邱俊龍表示，五一連假將到，交通部公布的防疫熱點，高雄市有22處，但多數為夜市，較少風景區景點、商圈，因此高...

進入爆量期 攝影好手宣傳馬祖藍眼淚

馬祖藍眼淚開始進入爆量期，今年受疫情影響，旅客訂房人數剩一成，但藍眼淚景觀從21日至今持續爆量一週，馬祖攝影好手利用網路...

因應五一連假人潮 市府跨局處成立「快速反應小組」

五一連假即將到來，防疫壓力升高，高雄市政府觀光局長邱俊龍說，觀光景點可能湧入人潮，市府跨局處成立「快速反應小組」，依據清...

熱門新聞

陳時中說捐口罩助世界 高雄警界口罩荒高層卻說內勤自己買

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

錢櫃火災傳練台生狂call北市府 3局處「沒接到」

警示景點針對性？善化夜市攤商：官員接地氣一點

綠美橋紅變藍白惹議 南投縣府要花300萬恢復原貌

黃敏惠：中央列景點標準要一致 否則將毀民眾生計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。