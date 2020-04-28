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百元便當挺飯店、預刷國旅卡助飯店 高市府力助旅宿業
為了幫助旅宿業者稍解新冠肺炎疫情的衝擊，高雄市觀光局最近將由市府率先推「百元便當挺飯店」和「預刷國旅卡」措施，以公家可用的力量給旅宿業者一些幫忙。
高雄市觀光局長邱俊龍表示，現在許多飯店推出便當外賣，增加一些收入，觀光局評合市政府許多單位開會時會訂便當，本來每個便當只能報銷70元到80元，最近放寬到100元，因此，觀光局發起「百元便當挺飯店」行動，市府要訂便當，可洽飯店業者，基本上每個上班日至少需500個便當， 藉此讓飯店業者增加一點收入，也盼民間企業共同參與。
他說，有些已經推出外賣便當的觀光飯店，每個便當的價格超過100元，當業者願意參與「百元便當挺飯店」，菜色如何搭配就由業者自行處理；目前已有16家有餐飲部門的飯店有意願參與，其中也有觀光飯店。
邱俊龍表示，國旅卡現在可以刷住宿，也可以刷買餐券，觀光局會接洽旅宿業者提供一些優惠吸引公務人員預刷國旅卡，例如「刷8000送800」、「刷8000住7晚」等，公務人員用國旅卡預約日後住宿或用餐券的時間，讓旅宿業者眼前先有一些收入。
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