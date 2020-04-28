屏東縣府新增「小黃公車」公車路線 今年11月上路

屏東縣政府推出貼心巴士「小黃公車」的服務，在近半年的時間，就超過五成以上的民眾使用。盡管目前民眾前往市場或到市區逛街的次數減少，但前往醫療院所的需求依舊不減。對此，屏東縣長潘孟安表示，今年將會增加「小黃公車」路線到潮州及東港，讓更多民眾便於搭乘。

屏東縣政府於2018年推出定時定點的貼心巴士（TaxiBus），又被稱「小黃公車」的接駁服務，「小黃公車」各路線主要以長者將常前往的為主，並串連社區長照關懷據點、里民活動中心及廟埕，或是醫療院所。

屏東縣長潘孟安表示，目前縣府正在規劃新的「小黃公車」路線，期望能在今年11月增加潮州與東港，期望能讓有交通需求的民眾能使用。

縣府除推廣「小黃公車服務」外，同時也會加強運輸業者，每日的消毒工作，也會要求駕駛戴口罩與量體溫，並將每天填寫體溫紀錄表回報公司，近而確保每位駕駛的健康狀況。