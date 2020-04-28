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影／園區空蕩蕩！義大世界宣布遊樂園「周休二日」
磐石艦官兵染疫事件讓高雄觀光產業雪上加霜！義大遊樂世界開園10年全年無休，近日突然在官網公告，5月份的每星期二與星期三休園不開放，6月則仍在觀望中，「周休二日」決定震驚外界。
義大世界表示，遊樂園入園遊客比去年同期減少7成，3、4月份多達4萬人次取消預定；集團創辦人林義守宣布暫不裁員減薪，希望300多名員工安排休假因應。
義大世界購物廣場與遊樂世界是高雄具指標性遊樂區，中北部學生畢旅與戶外教學的熱門景點，受到此波疫情影響，入園遊客大幅滑落，上週義大購物廣場被列入磐石艦染疫官兵出遊足跡後生意更差，遊樂世界近日在官網張貼「防疫休園公告」，預計在5月份的每周二與周三休園。
今天上午，遊樂園仍正常營業，不過園區內空蕩蕩沒有任何遊客，只有售票員工與園藝工人在裡面走動，場面相當冷清。
遊樂世界營運長高賢明表示，遊樂園以國旅市場為主，疫情發生後政府宣布相關措施，原本預約入園的學校、社區或企業員工親子旅遊陸續取消，3、4月份共有4萬人次取消，相較去年同期來看，入園人數下滑7成之多。
遊樂園各項遊樂設施多達35項，員工人數超過300人。高賢明說，刻意選在二、三休園是因為這兩天遊客較少，休園期間會加強防疫與安排員工教訓訓練課程，創辦人林義守有說過，目前不考慮裁員減薪，但這段時間請員工共體時艱多休假，為未來的景氣復甦做準備。
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