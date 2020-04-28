影／園區空蕩蕩！義大世界宣布遊樂園「周休二日」

磐石艦官兵染疫事件讓高雄觀光產業雪上加霜！義大遊樂世界開園10年全年無休，近日突然在官網公告，5月份的每星期二與星期三休園不開放，6月則仍在觀望中，「周休二日」決定震驚外界。

義大世界表示，遊樂園入園遊客比去年同期減少7成，3、4月份多達4萬人次取消預定；集團創辦人林義守宣布暫不裁員減薪，希望300多名員工安排休假因應。

義大世界購物廣場與遊樂世界是高雄具指標性遊樂區，中北部學生畢旅與戶外教學的熱門景點，受到此波疫情影響，入園遊客大幅滑落，上週義大購物廣場被列入磐石艦染疫官兵出遊足跡後生意更差，遊樂世界近日在官網張貼「防疫休園公告」，預計在5月份的每周二與周三休園。

今天上午，遊樂園仍正常營業，不過園區內空蕩蕩沒有任何遊客，只有售票員工與園藝工人在裡面走動，場面相當冷清。

遊樂世界營運長高賢明表示，遊樂園以國旅市場為主，疫情發生後政府宣布相關措施，原本預約入園的學校、社區或企業員工親子旅遊陸續取消，3、4月份共有4萬人次取消，相較去年同期來看，入園人數下滑7成之多。