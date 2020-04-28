邀台南、屏東兵推 鄭照新：區域聯防能讓防疫更紮實

高雄市5月3日將舉行防疫兵推演練，並邀周邊台南、屏東兩縣市參加，台南預計派代表出席。高雄市新聞局長鄭照新說，區域聯防才能讓防疫做得更紮實，台南也認同聯合交流經驗重要，未來屏東、台南有類似演練或交流，高雄也樂意參加。

高雄市29日將先舉行兵推模擬，5月3日正式舉行防疫兵推演練，四維行政大樓將模擬商辦大樓，鳳山行政中心模擬集合式住宅，發現確診或疑似確診案例送到負壓隔離病房過程，及有學生成為個案，如何跟學校遠距教學等演練內容。

因為高雄和台南、屏東是生活圈，市長韓國瑜昨也在防疫會議後邀請兩縣市參加。鄭照新說，實兵演練跟周邊縣市一起交流寶貴經驗，看哪邊有做得不夠或是高雄有做得比較超前的地方，也可跟其他縣市交流，這樣形成區域聯防的概念，才會讓防疫工作做得更紮實、徹底。

有媒體問鄭照新說，台南市長不出席將由局處代表，屏東則說怕引起民眾惶恐，原則尊重高雄。鄭照新說，上午他有跟台南確認，台南在考慮說指派的層級跟單位，但同樣認同聯合起來交流經驗是重要的，未來屏東或台南有類似演練或相關經驗交流，高雄也會非常樂意參加。

高雄市也函文邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參加，陳時中表示希望能先看過腳本，鄭照新說，上周市府已開過2次模擬會議，這周要進行第3次模擬會議，在模擬會議後，初步的腳本會先送到中央，請中央參酌；29日實兵演練的預演結束後，也會針對第一次草擬版本的修正推出第二版本，也會以最快速度送給陳時中，請他參酌，給高雄指正、意見。

有媒體問說，黃偉哲表示未來若兵推也不會敲鑼打鼓，是否有針對高雄意味？鄭照新否認說，「我們跟台南相處非常融洽」，他認為黃的說法就是把實質作法做好，「高雄市也沒有敲鑼打鼓，高雄市就是把該做的事情做好，但最近比較受到媒體的關注，難免吸引比較多的聲量」。

鄭照新強調，最重要的是把防疫工作紮實做好，「我們完全認同黃偉哲市長的呼籲或想法，雙方進行交流跟合作，非常紮實把防疫工作做好，在長期、在未來，一定是經得起社會各界的檢驗」。

媒體再追問，屏東指封城意味的兵推不需要，不要造成恐慌，鄭照新說，「應該指的不是我們吧，我們沒有封城的意味」。