防疫期屏東小黃公車逆勢成長 未來加推潮州東港

屏東縣政府2年前在屏東市推出小黃公車，近半年運量提升超過5成以上，新冠肺炎防疫期間，小黃公車防疫到位，乘客大增，縣政府表示，力拚年底前推廣到潮州鎮和東港鎮。

縣長潘孟安表示，許多長輩為了不成為家人的負擔，以前社區沒有大眾運輸服務時，也捨不得花錢搭車，往往小病拖成大病，縣府於民國107年推出定時定點的貼心巴士（TaxiBus）接駁服務，各路線以長者日常需求為出發，串連社區長照關懷據點、里民活動中心及廟埕，並通往市區的醫院等。

潘孟安指出，在縣府團隊極力爭取下，預計增加潮州線及東港線，目前正在緊鑼密鼓籌備中，力拚11月前通車營運，讓縣府的德政得以運用在真正需要的民眾身上。

在全民新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫意識高漲下，儘管乘客減少前往市場或到市區逛街，但前往醫療院所的乘客大增，由於大眾運輸與乘客之間較易近距離接觸，縣政府表示，小黃巴士防疫到位，讓民眾搭乘好安心。

縣府表示，小黃巴士司機在每天發車前，駕駛就配戴口罩及量測自己體溫，每天填寫體溫紀錄表回報公司，駕駛如出現呼吸道症狀、發燒或其他疑似症狀，也會立即回報公司且儘速就醫或在家休養，公司即啟動追蹤、請假及人力調度機制。

運輸業者表示，發車前及收班後固定全車清潔消毒外，營運期間每次結束載客後都消毒一次，以減少營運過程乘客重覆接觸感染病菌，載客前，宣導乘客乘車時配戴口罩，有酒精供乘客使用，並量測乘客體溫，體溫異常不提供運輸服務。