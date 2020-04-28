景點商圈雖多未列五一防疫警示 高市府將實地管控人潮

高雄市觀光局長邱俊龍表示，五一連假將到，交通部公布的防疫熱點，高雄市有22處，但多數為夜市，較少風景區景點、商圈，因此高雄市觀光局自擬一套風景區、商圈的人流管控方式，以現場人潮為 主加強管控，同時也報請中央作為發布警示的參考。

邱俊龍說，中央的五一防疫熱點在高雄市的部分，似乎整理得有點急，22處多集中在夜市及夜市周邊的商圈，但高雄市白天有些風景區可能也會湧入人潮，因此高雄市政府本身會加強風景區、商圈的人流管控，以清明連假時的情形為參考，派員到可能聚集較多遊客的地方實地查看，如果遊客到了擁擠的地步，會立即做人流管控。

邱俊龍表示，如果景點、商圈是獨立的出入口，就在出入口管控進入的遊客，只出不進，如果是多個入口的，也會請警方、觀光局或其他局處人員協助勸遊客保持社交距離，儘量不要群聚。

他說，高雄市一面管控人流的同時，會報給中央參考要不要在1968App上發布警示，讓其他遊客做為是否前往已湧入過多人潮的景點。

高雄市觀光局表示，清明連假期間，許多遊客到高雄時前往郊區的較多，離市區較近的旗津、蓮池潭風景區、壽山動物園等，是有人潮，但未到擁擠的地步，逛動物園的人還比防疫前假日少了約一半人次，面對五一連假，對郊區景點的受歡迎度會多加注意。