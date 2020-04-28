疫情衝擊龍虎斑外銷 梓官漁會找陳其邁代言
高雄市石斑魚年產量約6000公噸，但受到武漢肺炎疫情延燒的衝擊外銷受阻，梓官區漁會獲行政院副院長陳其邁等人代言，要在線上大型通路上架，盼民眾響應採購。
陳其邁、民進黨立委邱議瑩力挺本土漁產銷售，與線上零售業者一起為本土漁產代言，線上零售業者力挺台灣在地漁產，攜手梓官區漁會組「漁產銷售國家隊」，今天中午11時20分會在電視購物直播銷售龍虎斑。
高雄市石斑魚主力養殖在永安及彌陀區，市府海洋局統計民國107年產量6002公噸、產值逾新台幣11億元，但是受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的影響，外銷運搬船無法輸運。
梓官區漁會供銷部主任黃志雄指出，龍虎斑等外銷以中、港居多，受到疫情的影響，活魚運搬船無法正常運作，過去一星期兩趟的外銷量，現在一個月約一趟。
他說，養殖業者受到外銷通路阻斷的影響生計困難，盼疫情期間擴大國內銷售通路，民眾多利用網路採購龍虎斑及各類石斑魚，促進產銷。
一條龍虎斑重量約近兩台斤，黃志雄說價格約在500到600元之間。高市府電商平台、高雄海味優質水產品專區及各大賣場也有銷售。
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