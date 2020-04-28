疫情讓寄養童不能返家 家扶以視訊解思親之苦

新冠肺炎防疫期間，政府規定暫停寄養安置兒少返家團聚及親子會面，屏東家扶中心表示，對於無法會面或返家團聚的寄養童和原生家庭都在經歷思親之苦，只能以視訊暫解思念。

屏東家扶寄養社工督導黃淑玲今天表示，自3月起因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情進入高峰期，政府規定寄養童停止會面、返家後，寄養童處在情緒不安定的情況，原生家庭也都有焦慮狀況，屏東家扶只能以視訊讓親子會面，暫時紓解雙方思親之苦。

家扶日前為5歲的小潔（化名）在視訊裡過生日，她因被疏忽照顧由屏東縣政府緊急安置在屏東家扶寄養家庭，安置已3個月，小潔吵著寄養社工要見媽媽，希望媽媽為她慶祝生日，縣府與家扶社工於是為小潔舉行視訊生日會。

社工為小潔準備蛋糕，視訊過程，小潔與媽媽都落淚，並童言童語地要媽媽抱抱，媽媽只能安撫小潔說，她天天都帶著與小潔的合照，想念小潔時，就會看看照片。現場的社工和另一頭的媽媽及同住的外公、舅舅一起為小潔唱生日快樂歌，才讓小潔破涕為笑。

但是，小潔想讓媽媽和外公吃蛋糕，卻無法做到，因此又難過得哭了，黃淑玲說，在社工的安撫及媽媽答應小潔，努力工作盡快帶回小潔的承諾下，小潔才願意和視訊裡的媽媽說再見。

屏東家扶主任傅敏峯表示，4大節慶一直都是寄養兒少返家團聚的日子，清明節假期因防疫停止返家，原生家庭有看不到孩子的焦慮，寄養童則是愈來愈想家，即將到來的是母親節，兒保社工和寄養社工又要分別安撫原生家庭和寄養童，希望疫情趕快結束，讓寄養童及原生家庭的情緒能穩定下來。