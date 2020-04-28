進入爆量期 攝影好手宣傳馬祖藍眼淚

馬祖藍眼淚開始進入爆量期，今年受疫情影響，旅客訂房人數剩一成，但藍眼淚景觀從21日至今持續爆量一週，馬祖攝影好手利用網路推廣藍眼淚攝影作品，宣傳馬祖之美。

藍眼淚是夜光藻（異營性渦鞭毛藻或雙鞭毛藻），經波動發出藍色螢光，馬祖每年4月至6月南風季節量多，因海流轉向、水溫回暖，夜光藻大量繁殖，易產生藍眼淚景觀。馬祖北竿藍眼淚粉絲團管理員周治孝（周小馬）分享，馬祖四鄉五島的藍眼淚景觀各具特色，可拍出不同風情。

周治孝表示，北竿的沙灘紋理可拍攝火焰狀的藍眼淚、海流多變的海域也能產生有色調層次的螢光藍眼淚；莒光的島礁、南竿岩岸、東引異石所能觀賞的藍眼淚景色也不同，可依馬祖的地質特色呈現藍眼淚之美。

而周治孝認為，藍眼淚是向外宣傳馬祖的媒介，更希望藉由藍眼淚為「引線」，連結閩東建築、戰地景觀、釀酒文化等不同面向的馬祖特色，因此不斷嘗試拍攝作品，希望遊客的欣賞成為「燃料」，讓馬祖文化變成炸出繽紛內涵的「鞭炮」。

除了追淚拍攝，他也與馬祖攝影者經營粉絲專頁，不僅宣傳美景，也宣導「追淚」資訊，並透過達人帶路、現場攝影教學等方式體驗藍眼淚，矯正外界對藍眼淚攝影是「照騙」的錯誤認知。他提醒，觀賞藍眼淚要等待好時機，也要找到能判斷潮汐、風向、地形、水色等專業知識的嚮導，更能深入欣賞到馬祖的自然人文景觀。