快訊

德國口罩強制令上路！不戴口罩最高罰32萬元

「德國啤酒」消失中？從啤酒節到小酒廠的倒閉海嘯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應五一連假人潮 市府跨局處成立「快速反應小組」

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（前排中）主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜（前排中）主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供

五一連假即將到來，防疫壓力升高，高雄市政府觀光局長邱俊龍說，觀光景點可能湧入人潮，市府跨局處成立「快速反應小組」，依據清明連假經驗，預測人潮熱點以準備人流管制策略，包含風景區、夜市、市場、公園等人潮聚集處，分成兩部分採取因應措施，若有獨立入口或售票口，在園區範圍內組成任務小組，以維持社交距離。發現無法保持適當社交距離，會停止售票及禁止進入。

邱俊龍說，風景區若為開放場域，如旗津、蓮池潭等，將會結合警察單位組成聯合任務小組，不定點、不定時巡查掌握人潮，當無法維持社交距離時，將會比清明連假勸導方式更加嚴格強制執行，如有新產生熱點，也會持續與中央聯繫、立即反應。

高雄市衛生局長林立人表示，高雄目前有44起境外移入確診病例（含14起敦睦艦隊病例），39處足跡熱點已全數完成清潔消毒，由於敦睦艦隊事件及五一連假到來，5月16日前將列為疫情警戒期，持續追蹤疫情發展。

高雄市長韓國瑜（左）主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜（左）主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供

社交距離 連假 疫情

延伸閱讀

敦睦艦群聚染疫新個案 高市：足跡早匡列

起底高雄民間防疫聯盟 管碧玲：令人背脊發涼

海軍最終願意配合疫調原因「出爐 」 原來是軍方出面

疫調率完近百分之百！高市再增1例確診 公布新一波足跡點

相關新聞

進入爆量期 攝影好手宣傳馬祖藍眼淚

馬祖藍眼淚開始進入爆量期，今年受疫情影響，旅客訂房人數剩一成，但藍眼淚景觀從21日至今持續爆量一週，馬祖攝影好手利用網路...

因應五一連假人潮 市府跨局處成立「快速反應小組」

五一連假即將到來，防疫壓力升高，高雄市政府觀光局長邱俊龍說，觀光景點可能湧入人潮，市府跨局處成立「快速反應小組」，依據清...

5月3日高雄防疫兵推 邀中央指導

高雄市5月3日將進行防疫「兵推」，卻一再被質疑與中央不同調，高雄市長韓國瑜昨主持防疫會議表示，高雄執行兵推是慎防社區感染擴大，協同各單位進行有計畫、不慌亂地推演，產出處理作業的 SOP，基隆和台中都做了，高雄與基隆做的也都一樣，哪有不同調？

各行各業／幾度轉行 他靠客家菜闖名號

41歲男子梁志銘當過美髮師，也曾在咖啡廳、服飾業服務，幾度轉行，依舊鬥志滿滿。熱愛美食的他，考取中餐丙級證照，4年前決定創業賣「客家披薩」，重現他兒時熟悉的家常味。梁志銘說，做每一行各有甘苦，過程要能沉得住氣，一步一腳印前進，就能漸入佳境。

在家賞藝文 「屏東i show」下月中開播

屏東縣演藝廳表演節目受疫情衝擊，紛紛取消或延期，屏東縣政府文化處策畫13集「屏東i show」線上節目，預計5月15日開播，鼓勵民眾在防疫期間，不出門也能宅在家享受藝文體驗。

崗山之眼蓋纜車 專家：應結合鄰近景點

高雄市過去曾討論駁二至旗津、大樹佛光山至觀音山，及藤枝森林遊樂區等空中觀光纜車規畫案，至今全未成形。實踐大學觀光管理學系系主任張景棠、樹德科技大學休閒與觀光系助理教授楊志中對纜車案抱持正向看法，也提醒市府要盤點鄰近觀光資源，豐富觀光內容吸引遊客，才不會淪為「蚊子纜車」。

崗山之眼想蓋纜車 用地已送審

高雄「崗山之眼」可居高臨下欣賞阿公店水庫美景，遊客須搭接駁車才能抵達，地方爭取興建觀光纜車，強化交通條件。高雄市觀光局長邱俊龍說，纜車用地已納入「高雄市國土計畫草案」，送內政部審議中，立委邱志偉在中央出力，若經費到位，完成定線與環評後可公告招標，可望成為南台灣首座觀光纜車。

被疑跟中央不同調 高市府重申兵推與封城風馬牛不相及

高雄市5月3日將進行防疫「兵推」，卻一再被質疑與中央不同調，高雄市長韓國瑜今主持防疫會議表示，高雄執行兵推是慎防社區感染...

五一連假屏東縣府將墾丁大街視大型室內場所管制

五一連假將至，為確保人潮分流，交通部升級「1968」功能，並列出234個景點分為三色警示。在羅列的景點中，屏東縣共計23...

高雄5月3日兵推 鄭照新：盼創造中央、地方合作典範

高雄市5月3日舉行防疫兵推演練，高雄市新聞局長鄭照新今受訪說，衛生局已向中央提出邀請，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾...

五一連假 西拉雅風管處攜18泡湯業者祭優惠

五一勞動節連假將至，西拉雅國家風景區管理處推出限量溫泉旅遊紀念品，贈送給到訪關子嶺、寶來不老、四重溪泡湯遊客，結合溫泉區...

影／最後眼淚致謝？ 兩公尺瓜頭鯨亡於台中海岸

海巡署中部分署第三岸巡隊中港機動巡邏站今天在台中大甲區12公墓前方海岸發現一隻死亡鯨豚，立即通報中華鯨豚協會到場協助調查...

熱門新聞

陳時中說捐口罩助世界 高雄警界口罩荒高層卻說內勤自己買

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

錢櫃火災傳練台生狂call北市府 3局處「沒接到」

綠美橋紅變藍白惹議 南投縣府要花300萬恢復原貌

警示景點針對性？善化夜市攤商：官員接地氣一點

黃敏惠：中央列景點標準要一致 否則將毀民眾生計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。