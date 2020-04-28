因應五一連假人潮 市府跨局處成立「快速反應小組」

五一連假即將到來，防疫壓力升高，高雄市政府觀光局長邱俊龍說，觀光景點可能湧入人潮，市府跨局處成立「快速反應小組」，依據清明連假經驗，預測人潮熱點以準備人流管制策略，包含風景區、夜市、市場、公園等人潮聚集處，分成兩部分採取因應措施，若有獨立入口或售票口，在園區範圍內組成任務小組，以維持社交距離。發現無法保持適當社交距離，會停止售票及禁止進入。

邱俊龍說，風景區若為開放場域，如旗津、蓮池潭等，將會結合警察單位組成聯合任務小組，不定點、不定時巡查掌握人潮，當無法維持社交距離時，將會比清明連假勸導方式更加嚴格強制執行，如有新產生熱點，也會持續與中央聯繫、立即反應。