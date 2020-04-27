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東港黑鮪魚甩疫情陰霾 專賣區開張價格逆勢上漲

中央社 / 記者郭芷瑄屏東縣27日電
屏東黑鮪魚文化觀光季開幕因新冠肺炎疫情延後，但屏東「第一鮪」今年卻拍出每公斤新台幣9000元的歷史高價，東港漁市「黑鮪魚專賣區」因捕獲數量少，魚價甚至更勝去年同期。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
屏東黑鮪魚文化觀光季開幕因新冠肺炎疫情延後，但屏東「第一鮪」今年卻拍出每公斤新台幣9000元的歷史高價，東港漁市「黑鮪魚專賣區」因捕獲數量少，魚價甚至更勝去年同期。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

屏東黑鮪魚文化觀光季開幕因新冠肺炎疫情延後，但屏東「第一鮪」今年卻拍出每公斤新台幣9000元的歷史高價，東港漁市「黑鮪魚專賣區」因捕獲數量少，魚價甚至更勝去年同期。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情一度影響東港漁市買氣，由於黑鮪魚文化觀光季開幕延後舉辦，東港區漁會曾經擔心「第一鮪」拍賣，價格可能受影響腰斬，也擔心今年的黑鮪魚價格會因此滑落，沒想到「第一鮪」拍出歷史高價每公斤9000元鼓舞漁民，也刺激市場買氣。

東港魚市場的「黑鮪魚專賣區」已從25日正式開張，將至7月20日止，計有18家攤位，東港區漁會總幹事林漢丑今天表示，到今天為止，屏東漁船捕獲的黑鮪魚有16尾，由於數量少，目前每公斤1500元，比去年同期高。

林漢丑表示，東港現撈黑鮪魚，每條魚都有身分證，合法捕撈，符合政府作業規範。

他進一步指出，東港區漁會規範專賣區攤商只販售台灣沿近海捕獲的野生深海現撈「北方黑鮪」（太平洋黑鮪），嚴禁販售圈養養殖黑鮪魚、南方黑鮪（油串），與灌一氧化碳的生魚片。

林漢丑說，南方黑鮪體型小，肉質風味不如北方黑鮪，而圈養的黑鮪魚則因吃人工飼料，肉質風味也不如野生北方黑鮪，野生北方黑鮪油脂有一股特殊的香氣。

「黑鮪魚專賣區」營業時間每天從早上8時至晚上7時左右，販售黑鮪魚生魚片、並現場代煮各式黑鮪魚料理、櫻花蝦炒飯及魚骨湯等道地東港海鮮美食，他也強調，專賣區也有低溫宅配服務，這2年非常受消費者歡迎。

林漢丑也說，防疫期間，各攤商都要求戴口罩、消毒環境及保持社交距離，禁止拉客，漁會會派員隨時稽查，檢驗生菌數、大腸桿菌群和添加物，1週驗3次，每月驗10次以上，在黑鮪魚季期間會擴大抽檢頻率、範圍，為水產品的安全衛生把關。

黑鮪魚 東港 屏東

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