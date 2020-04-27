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管制五一連假人潮 高市專設小組維持社交距離

中央社 / 高雄27日電

五一勞動節連假將屆，為控管景點熱區人潮維持社交距離，高市府將成立五一連假「快速反應小組」，如果景點人員逾越規定，將會以包括停止售票及人員疏散等方式維持社交距離。

高雄市長韓國瑜今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第18次應變指揮中心會議，觀光局長邱俊龍會後指出，五一「快速反應小組」採跨局處組成，對象含商圈、市場、夜市及公園等；將依有專一入口、獨立入口和開放場域等有不同策略。

針對專一入口和有售票的景點，當任務小組發現人員無法保持1公尺的社交距離時會停止售票，並採只出不進方式管制；至於開放場域如旗津或蓮池潭部分，則由業務單位和員警採不定點不定時查巡，如果無法保持社交距離，將採取比清明連假更強制方式維持社交距離，包括人員疏散。

另外，如果還有產生新熱區景點時，也會立即聯繫1968向中央反映。

他進一步說明，任務編組將由交通局監控車流警示、新聞局發布訊息，另在各景點入口處量測體溫等，但相關作為以勸導為主，處罰為輔。

觀光局在4月6日已啟動貝殼館、蝴蝶園及寶來花賞溫泉公園實名制；明天起也將針對壽山動物園及崗山之眼啟動實名制，入園民眾都要登記紙本。

此外，針對北市林森北路錢櫃KTV大火，釀成5死悲劇，韓國瑜表示，市府會加大力度檢查相關公共安全，同時由消防局製作30秒宣導短片，民眾到視聽場所唱歌時，要先播放公安宣導短片，教導火警發生時的逃生須知。

社交距離 韓國瑜 連假

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