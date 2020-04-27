被疑跟中央不同調 高市府重申兵推與封城風馬牛不相及

高雄市5月3日將進行防疫「兵推」，卻一再被質疑與中央不同調，高雄市長韓國瑜今主持防疫會議表示，高雄執行兵推是慎防社區感染擴大，協同各單位進行有計畫、不慌亂地推演，產出處理作業的SOP，基隆和台中都做了，高雄與基隆做得也都一樣，那有不同調？

高雄市政府第18次防疫會議，今午針對兵推、實名制及五一連假的因應作業進行研商，其中「兵推」作業以模擬社感染情境進行跨局處演練，預防一旦碰上疫情，可減少慌亂，市府研考會主委李銘義表示，4月24日市府已發文中央，並透過衛福部祕書邀請擔任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中蒞場指導，但陳表示，希望先了解腳本。

李銘義說明，5月3日兵推將在高雄市四維與鳳山二處行政中心同步進行，市府約動員200多人，另請國軍出動化學兵協同，四維行政中心是模擬辦公大樓發生群聚感染，有民眾入住負壓病房，執行通報作業及密切接觸者評估救治，後送相關人員到防疫旅館及辦公大樓清消作業。

鳳山行政大樓則模擬集合住宅社區，有住戶出現嗅味覺失靈症狀，通報送醫，另將希望隔離的長輩以防疫巴士接至防疫旅館安置等情境。演練作業約一個半小時。市府預計在4月底前完成預演，5月3日實兵演練，與外界質疑「封城」，風馬牛不相及。

針對外界屢屢質疑高雄市防疫與中央不同調，高雄市長韓國瑜反問，「台中基隆都做了，我們和基隆做的也都一樣，沒有跟中央不同調」。

韓表示，目前世界新冠確診病例約300萬，20萬人死亡，新加坡與日本公衛十分完備，全都進緊急狀態，高雄也不能掉以輕心。高雄目前本土個案是0，艦隊確診個案14人，因此防疫上仍要抓緊，尤其前天北市剛發生火警，在此方面，高雄市的防範力度更要加大，民眾到KTV唱歌時會看到宣導影片，兵推作業也已協調兩次，高雄也會邀請台南及屏東兩縣市參與，更邀中央首長南下指導，當面溝通，讓防疫作業，做得更紮實透徹。

韓國瑜說，各方意見高市府都會傾聽，所有的防疫工作，希望與市民緊密團結在一起。