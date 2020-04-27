五一連假屏東縣府將墾丁大街視大型室內場所管制

五一連假將至，為確保人潮分流，交通部升級「1968」功能，並列出234個景點分為三色警示。在羅列的景點中，屏東縣共計23處，且多半集中於屏南地區，因此，屏東縣政府交通旅遊處會在連假期間，將墾丁大街視為大型室內場所進行管制。

根據屏東縣政府交通旅遊處統計，由「1968」APP系通中羅列234個景點，屏東縣共有23處景點，且多半集中於南屏地區。

目前交旅處已要求業者依中央發放的「防疫手冊」進行防疫工作，更要求業者落實量體溫、環境消毒及清潔等防疫，各景點將會採「人車分流大街徒步區」、「口罩臨檢」、「沿街防疫宣導」，並將墾丁大街視為大型室內場所進行管制。