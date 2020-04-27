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五一連假屏東縣府將墾丁大街視大型室內場所管制
五一連假將至，為確保人潮分流，交通部升級「1968」功能，並列出234個景點分為三色警示。在羅列的景點中，屏東縣共計23處，且多半集中於屏南地區，因此，屏東縣政府交通旅遊處會在連假期間，將墾丁大街視為大型室內場所進行管制。
根據屏東縣政府交通旅遊處統計，由「1968」APP系通中羅列234個景點，屏東縣共有23處景點，且多半集中於南屏地區。
目前交旅處已要求業者依中央發放的「防疫手冊」進行防疫工作，更要求業者落實量體溫、環境消毒及清潔等防疫，各景點將會採「人車分流大街徒步區」、「口罩臨檢」、「沿街防疫宣導」，並將墾丁大街視為大型室內場所進行管制。
交旅處表示，自從清明連假期間開始，便請警方派人在墾丁大街實施人車分流，並要求民眾保持安全社交距離，同時也宣導遊客務必戴口罩，用餐則採梅花座。此外，縣府也會與旅館與民宿業者加強稽查及宣導，入住旅客實名制等管理措施。
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