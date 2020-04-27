基層警口罩荒 高市警局：向衛生局爭取2萬片已發下

高雄市長韓國瑜前天宣布重啟「春安」，並定名為「平安演習」，但為期三個月之久，讓不少高市警局基層警擔心，分配的口罩是按照基層編制數量，要支撐3個月真的夠嗎？

「口罩數量絕對不用擔心」市警局說，在2周前市警局就「超前部署」，跟高市衛生局爭取2萬片口罩，已先將1萬片分發給各警分局統籌，另外1萬片優先給各派出所、偵查隊、交通分隊等第一線外勤同仁，還要造冊列管。

市警局也說，每周還會向衛生局申請5000片口罩，作為戰備物資，優先配給外勤人力。高雄市警局有133個派出所、450支巡守隊，還要另外加上義警、民防等，人數相當龐大。

有官警說，原為防治新冠肺炎疫情，義警、民防無需到派出所協勤，但自市府宣布要平安演習後，義警及民防人員到派出所服務，但領取的口罩又僅能維持員警使用，只能靠著寅吃卯糧，先使用「存糧」支撐。

該名官警也說，平安演習若僅需要2、3個禮拜還能支持，但這次持續3個月，一旦存糧吃完，不知該如何是好。

不僅如此，高雄市內的450支巡守隊，自多年前從民政局轉交由高市警局業管後，口罩問題也讓不少警分局大為傷透腦筋。

據悉，有部分里長聽聞員警口罩數量都不足，又認為警分局、派出所距離鄰里太遠，就未前來領取。有里長也說，在為巡守隊爭取口罩前，會先以「派出所員警是否能自給自足為前提」，若無法就會號召里民自行購買。