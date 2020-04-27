漁民申請疫情紓困湧人潮 資深漁民也想要
新冠肺炎疫情打擊部分漁民生計，今天起，漁會甲類會員可申請紓困，屏東東港及琉球區漁會有近200人申請，宜蘭蘇澳區漁會則有10多人，兩地都有資深漁民不符紓困條件，希望也能得到補助。
行政院上週拍板，投保勞保甲類漁民可適用勞動部紓困方案，投保最低薪資新台幣2萬4000元的人可領每月1萬元持續3個月，今天起開始申請，屏東東港區漁會及琉球區漁會今天一整天湧入500多人詢問，共有近200人提出申請。
東港區漁會總幹事林漢丑表示，東港漁會會員有9000多人，符合投保最低薪資資格的有2100多人，今天有300多人到漁會詢問自己有沒有符合資格，截至下午4時，提出申請的有100多人。
琉球區漁會總幹事蔡寶興說，琉球漁會有會員2000多人，符合資格的有400多人，今天收件50多件，但一整天到漁會詢問有沒資格領的有100多人，大家都抱著「不領白不領的心態」，他預估約1週就可完成所有收件。
林漢丑及蔡寶興都表示，符合投保最低薪資的漁民大多是剛入會年輕漁民，資深漁民投保一定高於最低薪資，這波紓困，受惠最多的應該是養殖漁業的員工。
林漢丑及蔡寶興說，不少資深漁民反映，現在出海不賺錢，船停港還要付漁工工資，都在虧錢，既然政府是要紓困，實際出海捕魚的漁民應該都要全部給予補助。
蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，漁會共約有1萬6000名會員，這次約有5000人符合漁會甲類會員資格，今天已有10多名符合資格的漁民提出申請，漁會後續會將相關資料傳送漁業署協助申請。
有蘇澳資深漁民向漁會反映，因他們投保薪資已超過2萬4000元，但近期沒有出海作業，暫時沒有收入，希望也可以申領勞動部的勞工生活津貼。
陳春生對此表示，政府已有相關規範，呼籲漁民們配合。
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