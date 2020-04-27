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高雄5月3日兵推 鄭照新：盼創造中央、地方合作典範

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市5月3日舉行防疫兵推演練，高雄市新聞局長鄭照新今受訪說，希望陳時中能來高雄創造中央和地方合作典範。記者蔡孟妤／攝影
高雄市5月3日舉行防疫兵推演練，高雄市新聞局長鄭照新今受訪說，希望陳時中能來高雄創造中央和地方合作典範。記者蔡孟妤／攝影

高雄市5月3日舉行防疫兵推演練，高雄市新聞局長鄭照新今受訪說，衛生局已向中央提出邀請，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾參加基隆演練，稱讚是中央和地方合作典範，也希望陳時中能來高雄創造中央和地方合作典範。

對於高市府邀請，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾受訪說，「我有沒有收到，可能要問我的祕書才會知道」，對於兵推，他說，「大家要推就去推，但不要耗費太多人力、物力」。

鄭照新今受訪說，基隆也做了社區感染演練，超前部署、防範未然，站在地方政府立場，為防堵破口，就算人力有負擔，但為了保障市民安全，還是有必要舉行。兵推29日會進行模擬預演，5月3日進行正式實兵演練。

鄭照新並表示，高雄市衛生局上周五已正式函文，告知中央要進行兵推，也提到對指揮官的邀請；且市府既然公開證實有此事，就表示有向中央提出邀請。希望中央能多關懷高雄一眼，給高雄指導，有不足之處，中央如能親自指示，市府都非常歡迎和感謝。

鄭照新說，地方政府的職責是反映基層民意，中央可做綜合考量評估；社區感染的實兵演練，陳時中之前曾參加基隆的演練，並指這是中央地方合作典範，也希望他能來高雄，創造中央和地方合作典範。

對於台北錢櫃KTV火警，造成多人死傷，鄭照新說，昨天市長臉書已公布4項重要加強措施，今天下午消防單位也對業者進行檢查，檢查發現確實有可改進之處，如設備老舊等，已勸導業者予以更新。至於是否要求停業，鄭照新說，目前還在評估，先以消防安全為第一考量，之後對業者的營業是否調整，會再第二波考慮。

日前因敦睦艦隊有確診官兵到過大魯閣草衙道，導致店家關門消毒，如今復業，高雄市長韓國瑜下午前往大魯閣草衙道關心復業情形，韓國瑜說，現在振興經濟最重要，祝福業者生意興隆。

高雄市長韓國瑜下午前往大魯閣草衙道關心復業情形。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜下午前往大魯閣草衙道關心復業情形。記者蔡孟妤／攝影

鄭照新 陳時中 高雄市 韓國瑜 社區感染

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