澎湖惠民醫院重建 海廢浮標幸福魚傳遞愛

天主教靈醫會惠民醫院計畫重建，澎湖縣產業創生經濟發展協會今天以特別的海廢浮標製作的200條「澎湖龍門幸福魚」，捐贈給惠民醫院作為重建工程基金。

天主教靈醫會神父呂若瑟、何義士早期會對於澎湖醫療的貢獻，讓澎湖人感恩在心，最近因武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情肆虐義大利之際，呂若瑟曾求助捐贈醫療口罩等，也讓惠民醫院重建引起外界注意，澎湖縣長賴峰偉個人率先捐款5萬元外，縣府員工也共同響應捐款71萬餘元，作為惠民醫院重建費用。

去年6月12日成立的澎湖縣產業創生經濟發展協會，以海廢浮標製成的200條「澎湖龍門幸福魚」，透過海漂魚標認捐百元以上捐款，捐贈惠民醫院作為重建工程基金。

捐贈儀式一早在惠民醫院1樓大廳舉行，由協會副理事長吳美瑤、律師魯惠良等人代表捐贈，由惠民醫院院長陳仁勇代表接受，吳美瑤當場也以個人名義捐贈建院基金1萬元。

陳仁勇表示，天主教靈醫會財團法人惠民醫院因院區老舊狹小，預計在湖西鄉許家村附近重建院區，未來包括有醫院和長照兩大部份，縣府衛生局已完成審核，並提報衛生福利部。未來若順利通過重建，總工程費高達5億元，預計在2年內完成，至於現有馬公市樹德路院區則規劃為門診院區。

1953年靈醫會羅德信神父從義大利遠渡重洋來到貧瘠的澎湖傳道，向國外募款設立瑪利診所。歷經羅德信與呂道南、王理智幾位神父、何義士修士，及一群默默耕耘的神父，一代代傳承經營，成為澎湖地區不可或缺的醫療中心。