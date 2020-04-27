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五一連假 西拉雅風管處攜18泡湯業者祭優惠
五一勞動節連假將至，西拉雅國家風景區管理處推出限量溫泉旅遊紀念品，贈送給到訪關子嶺、寶來不老、四重溪泡湯遊客，結合溫泉區18家業者一起祭出泡湯及美食優惠券，呼籲遊客做好保持社交距離、配戴口罩、勤洗手防疫措施。
西拉雅管理處並與關子嶺、寶來不老、四重溪溫泉區的關子嶺統茂溫泉會館、湯泉美地溫泉會館、美崙山溫泉渡假山莊、遠山望月溫泉風呂、清泉日式溫泉館、茴香戀戀溫泉會館、洺泉溫泉旅館等18家業者，聯合推出泡湯與周邊美食優惠，讓民眾除可以透過Line@領取紀念品兌換券之外，還有泡湯、住宿、美食優惠券可以拿。
西拉雅風管處說，即日起只要加入泡湯達人line@生活圈即可獲得旅遊紀念品兌換券1張，遊客可憑券至關子嶺、寶來不老、四重溪三區溫泉區的兌換地點領取，旅遊紀念品採限量發送，送完為止。
風管處說，關子嶺、寶來不老、四重溪泉區有泥漿溫泉、碳酸氫鈉泉不同泉質，也可到關子嶺大凍山步道、雞籠山步道、車城龜山步道、石門古戰場等戶外健行，在大自然中放鬆身心，提升身體免疫力。
更多訊息，可上西拉雅國家風景區管理處官方網站
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