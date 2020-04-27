影／最後眼淚致謝？ 兩公尺瓜頭鯨亡於台中海岸

海巡署中部分署第三岸巡隊中港機動巡邏站今天在台中大甲區12公墓前方海岸發現一隻死亡鯨豚，立即通報中華鯨豚協會到場協助調查，當海巡人員和漁民將屍體抬上岸時，這隻已死亡鯨豚竟然狀似留淚還發出聲響，讓海巡人員嚇一跳。

海巡人員請中華鯨豚協會到場協助，初步判定這隻鯨豚死亡時間不久，為保持鯨豚屍體完整性，即請當地漁民協助搬運鯨豚至安檢所放置，中華鯨豚協會表示，鯨豚品種為雄性瓜頭鯨、長約225公分、寬約45公分，頭部及尾巴有擦傷痕跡，但無法判定真正死因」。

搬運過程中，鯨豚竟然留下眼淚及發出聲響，海巡人員嚇一跳，鯨豚協會人員表示，有可能是該鯨豚死亡時間不久，體內殘留氣體跑出來發出的聲響，在現場海巡人員都說，看到鯨豚的眼淚時，一陣鼻酸，讓人心碎，好像在感謝海巡人員協助。