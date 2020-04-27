聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／最後眼淚致謝？ 兩公尺瓜頭鯨亡於台中海岸
海巡署中部分署第三岸巡隊中港機動巡邏站今天在台中大甲區12公墓前方海岸發現一隻死亡鯨豚，立即通報中華鯨豚協會到場協助調查，當海巡人員和漁民將屍體抬上岸時，這隻已死亡鯨豚竟然狀似留淚還發出聲響，讓海巡人員嚇一跳。
海巡人員請中華鯨豚協會到場協助，初步判定這隻鯨豚死亡時間不久，為保持鯨豚屍體完整性，即請當地漁民協助搬運鯨豚至安檢所放置，中華鯨豚協會表示，鯨豚品種為雄性瓜頭鯨、長約225公分、寬約45公分，頭部及尾巴有擦傷痕跡，但無法判定真正死因」。
搬運過程中，鯨豚竟然留下眼淚及發出聲響，海巡人員嚇一跳，鯨豚協會人員表示，有可能是該鯨豚死亡時間不久，體內殘留氣體跑出來發出的聲響，在現場海巡人員都說，看到鯨豚的眼淚時，一陣鼻酸，讓人心碎，好像在感謝海巡人員協助。
瓜頭鯨別名瓜狀頭鯨、多齒黑鯨，因為尖瓜狀的腦袋而得名，該物種遍布世界各地熱帶及亞熱帶外海，海巡署呼籲，保護保育類動物是我們每一個居住在這塊土地上人們的責任，不應濫補濫殺保育類動物外，更應積極地愛護我們生存的環境。民眾遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往搶救。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言