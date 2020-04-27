突擊檢查！屏東縣內3家KTV消防設備都合格
台北市林森北路錢櫃KTV26日上午10點多發生大火造成5人死亡。屏東縣消防局強化縣內相關場所的公共安全，今天上午針對轄內好樂迪屏東店、東港店與享溫馨，3家KTV場的消防安全設備稽查，另外也將針對轄內約30家視聽歌唱場所加強檢查，保障民眾生命財產安全。
屏東縣消防局火災預防科指出，安檢隊今同步突襲到屏東縣轄內3家KTV場所，針對消防安全設備稽查，針對火警自動警報系統設備測試等，都通過合格。
火災預防科提醒，業者除應依規定辦理消防安全檢修申報外，平日更應落實防火管理人的防火避難設施、消防安全設備平日檢查等職責，更需加強員工自衛消防編組演練，提升場所火災初期應變能力，降低財產損失。
屏東縣消防局指出，消防局每年會針對特定娛樂場所進行例行性安全檢查，每半年會請業者依場所自衛消防編組，進行相關消防訓練，若碰上特殊節日，民眾出入娛樂場所頻繁，以專案消防安檢。
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