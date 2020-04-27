黃偉哲轟「中央跟台南有仇」 高雄新聞局長聲援

交通部清明連假曾公布十一處警示熱點引爭議，林佳龍昨說，五一連假將以1968 APP顯示234處熱門景點，精準掌握車潮人流，234個景點中，台南占27個是各縣市之冠，被市長黃偉哲批「中央是跟台南有仇嗎？」高雄市新聞局長鄭照新說，偉哲市長措辭雖然強烈，卻也道出地方政府共同擔憂，台南、高雄是雙子城，地方政府身處基層民眾與中央決策的夾心，確實難為。

高雄市觀光局長邱俊龍說，1968 APP的熱門景點似乎是滾動式顯示，高雄市有時顯示19個、有時22個，主要都是夜市。高雄市長韓國瑜今天下午4點主持防疫會議，預計會對五一管制發表看法。

邱俊龍認為，1968 APP可協助觀察人流，市府對此工具運用樂觀其成，但若要讓它運作得更好，應該中央、地方加強合作，該工具協助判斷人流，但中央也要對地方資訊有足夠了解，才能更好判斷警示景點。

邱也說，要讓1968 APP運作得更好，應輔以地方回饋的資訊意見，地方政府將觀察情況回饋給交通部，再由交通部綜合判斷，會更完善。

五一連假，高雄市觀光景點及夜市商圈實施人潮管制，各商圈設置出入口管制措施，一律要量體溫、戴口罩才能進入。旗山老街、興達港漁市或觀光夜市，出現大量人潮時，將採「只出不進」方式，直到場域內人潮減少才放行。

台東縣占8個，包括鐵花村、富岡漁港、都蘭、池上伯朗大道、火車站等，縣府表示，用中華電信機訊號標記，正確性不足，且8個點中台東市觀光夜市被標記兩次也有問題，可能技術開發不成熟，不夠精準。台東維持零確診零感染，今也宣布零隔離，台東縣交觀處表示，五一是否實施總量管制遵循中央指示，要求遊客進台東市鐵花村等景點要戴口罩，也要求店家做好分流。