荔枝新種「艷荔」年輕人愛 光宅配就完售

農友鄭盈琅在屏東高樹鄉花了8年種植新品種「艷荔」荔枝，這2年產量穩定，他說，「艷荔」比「玉荷包」產期早，酸甜滋味頗受年輕人喜好，光宅配就完售，市場上目前還難見到。

62歲的鄭盈琅接受中央社訪問表示，新品種台農6號「艷荔」是農業試驗所8年前發表的新品種，他和高雄市大樹區第32班產銷班員集資向農業試驗所買下品種權，目前只有高雄大樹、台東太麻里及台南的一個產銷班買下品種權，全台種植面積約20公頃。

鄭盈琅從高雄市旗山區種到杉林區，最後落腳在屏東高樹鄉。他說，這裡的氣候條件種出來的「艷荔」更甜美，當然還有肥培管理及修剪技術，才能滿樹結實纍纍，鮮紅欲滴，去年產量平穩，今年產量大增。

鄭盈琅表示，「艷荔」產期從3月中到4月底，比一般為人熟知的「玉荷包」早1至2個月，有「玉荷包」香甜滋味，多一份微酸觸動，很受北部年輕人的喜好。

他說，「玉荷包」的開花期在春天的3月，要低溫到攝氏16度花才會開得好，但這個時期常會有下雨情形，氣候的不穩定常導致結果率不穩定，像今年的玉荷包就受氣候影響減產。

鄭盈琅說，「艷荔」開花期在11月，低溫攝氏22度就能維持好的開花率，因此結果率也較穩定，且產期有1個半月，不像「玉荷包」產期只有15天，現在農工缺乏，產期長相對農工的調度就比較方便。

鄭盈琅原本種「玉荷包」，看到「艷荔」的優點，於是2.8公頃的荔枝園，現在「玉荷包」只剩100棵，「艷荔」有600棵。他說，目前已近採收末期，今年產量超過1萬台斤，光與電商合作宅配就完售，完全沒貨可以供應到市場上。

「艷荔」由於比「玉荷包」早1至2個月產出，價格也比「玉荷包」好，鄭盈琅說，「艷荔」目前1台斤約新台幣350元起跳，他的宅配禮盒裝，加運費3台斤1000元。

農糧署南區分署長姚志旺關注新品種「艷荔」荔枝產銷情形，他表示，滿山結滿鮮紅的「艷荔」荔枝，因維他命C很高，完美酸甜比率吸引年輕人，未來市場值得關注。