小崗山空中纜車有譜 崗山之眼可望更便捷

高雄市偏鄉茂林區「阿義叔」獨力撫養17歲的身障女兒，住家屋頂老舊、漏水嚴重，無力修復。衡山行善團得知困境，假日發動志工上山修屋，發現屋內牆面留有女兒向父親表示敬愛及感謝的文字，粉刷牆面前拍照留下「愛的印記」回憶，讓相依為命的兩父女能在修好的房子安心生活。

2020-04-26 23:16