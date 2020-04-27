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小崗山空中纜車有譜 崗山之眼可望更便捷
「崗山之眼」可居高臨下欣賞阿公店水庫，開放以來吸引百萬人潮。受地形影響，遊客需搭乘接駁車上山交通不便，立委邱志偉爭取興建「小崗山觀光纜車」多年。邱志偉表示，經由交通部、高雄市觀光局等單位開會討論，未來確定以促參方式進行招標與興建，可望成為南台灣第一座觀光纜車。
小崗山風景區比鄰阿公店水庫、阿公店森林公園及大崗山風景區。立委邱志偉爭取興建觀光纜車，以串聯「崗山之眼」與山下的「阿公店森林公園」，長度約500公尺。
邱志偉日前召集交通部、高雄市觀光局與財政部促參司討論進度，未來確定以促參方式進行招標、興建，定線及環境影響評估等經費需要中央補助。
邱志偉說明，小崗山觀光纜車計畫分成5個階段，分別為纜車定線作業（8個月）、用地變更編定及環境影響評估（2年）、促參作業的可行性評估及先期規畫（10個月）、招商（4個月）、興建（2年半）。
觀光纜車經費龐大，第一階段定線及第二階段環評經費，共2500萬元。邱志偉表示，會爭取中央至少補助8成經費，其餘2成由市府配合，若經費順利到位，一階與二階作業可望同時進行；為加速相關計畫，會請國家發展委員會1個月內偕同交通部、財政部推動促參司與環保署等相關單位研商討論。
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