國艦國造 陳其邁：提供最好艦艇捍衛海疆

行政院副院長陳其邁今天出席海委會首艘600噸級「安平艦」下水等儀式，他說，希望國艦國造結合國內造船廠商或企業，建構完成產業鏈，提供最好的海巡艦艇捍衛海疆。

今天的聯合儀式包括首艘600噸級巡防艦「安平艦」下水、第3艘600噸級巡防艦開工，以及第3艘35噸級巡防艇交船。活動在高雄旗津中信高鼎廠舉行，陳其邁與海洋委員會主委李仲威、中信造船股份有限公司董事長韓碧祥等人出席。

儀式首先由陳其邁按下第3艘600噸級巡防艦開工按鈕，隨後舉行「安平艦」擲瓶下水儀式，拋撒彩帶慶祝，預祝建案順利圓滿完成。國艦國造進度超前，「安平艦」將提前2個月在今年10月底前交船，規劃配置南部地區機動海巡隊，投入南方海域護漁及維權任務。

陳其邁表示，中央自民國107年起推動「國艦國造」，在海委會預算中編列新台幣426億元，希望造艦產業從設計到末端的維修保養相關工作，都可交由國內廠商，預估可創造8000個就業機會，約1000億元的產值。

陳其邁認為，國艦國造對於厚植海巡戰力，以及對於整體造船產業有相當重大影響。希望未來國艦國造能夠結合國內造船廠商或企業，建構完成國艦國造產業鏈，提供最好的艦艇捍衛海疆。

另外，在陳其邁見證下，完成澎湖海巡隊3583艇交船儀式，由艇長蔡長壽代表受贈船模。新造35噸級巡防艇最高船速可達45節，是國內目前最高速的執法船舶，巡防艇具備水砲功能，射程可達60公尺，能有效提升澎湖海域取締越界大陸船舶效能、保障漁民的作業權益，更能大幅提高查緝走私偷渡成效，堅守國境安全第一道防線，不讓防疫工作出現海上破口。

海委會發布新聞稿表示，新造600噸級巡防艦是參考海軍「沱江艦」設計基礎，針對海巡勤務性質、任務特性及使用需求，適度改良優化為海巡模組，並增設高壓水砲、增強船體結構強度及穩定性；預留飛彈系統管線，具備平、戰轉換功能，擁有維護台海安全及區域和平的堅強實力