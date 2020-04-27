旗山天后宮點亮「慈母燈」 點燈人祈福又助人

疫情衝擊社福團體募款，高雄旗山天后宮發起「為我慈母點慈燈」活動，今天起至5月30日，民眾認捐1千元給創世基金會高雄分會購買到宅服務物資包，天后宮就點亮一盞「慈母燈」來替捐款者母親祈福。天后宮管委會表示，這樣既助人又能獲得神明保佑。

創世基金會服務臥床植物人，高雄分會院長周冠華指出，年初疫情爆發後，民間捐款受影響，2月份驟降最明顯，不僅捐款變少，民眾也減少出門購物，發票捐贈量大幅縮減，跟去年同期比較，高雄市捐款減少2成左右。

得知創世處境，旗山天后宮配合母親節推出「為我慈母點慈燈」活動，每盞1千元。今天上午，市府民政局長曹桓榮、天后宮主委葉冠億與旗山區長謝健成等人點燈宣告活動起跑。葉冠億表示，媽祖的精神是慈悲助人，預計捐贈100盞協助創世照顧植物人。

曹桓榮率先響應，當眾宣佈認捐1盞燈替他的母親祈福。除慈母燈外，天后宮也跟創世合作義賣「3D立體開運章」，香客可購買在媽祖面前過香加持的印章，祈求財運、事業與學業亨通。